Un cambio de paradigma en la restauración: aceptar el papel de los herbívoros

En la búsqueda de restaurar ecosistemas degradados mediante la revegetación, un estudio innovador revela un descuido crítico en la mayoría de los proyectos de restauración: la falta de gestión de los herbívoros herbívoros. La encuesta, que analiza casi 2,600 esfuerzos de restauración en varios ecosistemas, destaca la necesidad urgente de abordar la amenaza que representan los herbívoros para las plantas jóvenes.

No se puede ignorar la vulnerabilidad de las plantas jóvenes a los herbívoros. Estas plantas son como delicias irresistibles para los herbívoros, lo que a menudo resulta en su destrucción. El profesor Brian Silliman, experto en biología de la conservación marina de la Universidad de Duke, enfatiza la importancia de proteger las plantas en sus primeras etapas. No hacerlo no sólo obstaculiza los esfuerzos de restauración sino que también genera costos más altos.

Las investigaciones indican que excluir o controlar temporalmente a los herbívoros puede acelerar significativamente la restauración, mejorar los resultados y reducir los costos. La introducción de depredadores para mantener bajo control las poblaciones de herbívoros o la instalación de barreras hasta que las plantaciones se establezcan y sean menos vulnerables, puede aumentar el rebrote de las plantas en un promedio del 89%. Esta idea exige un cambio de paradigma en las prácticas de restauración.

El estudio, dirigido por Qiang He de la Universidad de Fudan y Changlin Xu, llama la atención sobre la urgencia de abordar este problema, particularmente en regiones más cálidas y secas donde el impacto de los herbívoros es más pronunciado. La disminución de los superdepredadores, como lobos, leones y tiburones, que históricamente controlaron las poblaciones de herbívoros, contribuye a una mayor presión de pastoreo e inhibe la expansión de la vegetación.

Los investigadores proponen adoptar la depredación natural como un método rentable y eficiente para mejorar la diversidad de plantas y la recuperación de los ecosistemas. El profesor Silliman compara este enfoque con un “nuevo truco de jardinería” que tiene el potencial de duplicar el rendimiento de la vegetación. Una vez que las plantas se establecen, los herbívoros desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas vegetales.

Esta nueva visión de la restauración de ecosistemas exige una reevaluación de los métodos actuales y un enfoque más holístico que considere a los depredadores y a las presas. Al permitir que más depredadores entren en los ecosistemas o restaurar sus poblaciones, podemos fomentar el crecimiento de la vegetación y mitigar eficazmente los desafíos que plantean los métodos de restauración convencionales. Es hora de aceptar el papel de los herbívoros en el proceso de restauración.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué es importante el manejo de herbívoros en los proyectos de restauración?

El manejo de los herbívoros es crucial en los proyectos de restauración porque representan una amenaza significativa para las plantas jóvenes. No controlar a los herbívoros puede provocar la destrucción de estas plantas, lo que dificulta los esfuerzos de restauración e incurre en mayores costos.

¿Cómo se pueden gestionar los herbívoros en los proyectos de restauración?

Los herbívoros pueden controlarse en proyectos de restauración introduciendo depredadores para mantener a raya a las poblaciones de herbívoros o instalando barreras hasta que las plantaciones se establezcan y sean menos vulnerables. Estas medidas pueden acelerar significativamente la restauración, mejorar los resultados y reducir los costos.

¿Cuál es el papel de los herbívoros una vez establecidas las plantas?

Una vez que las plantas se establecen, los herbívoros desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas vegetales. Contribuyen a la salud general y al equilibrio del ecosistema, asegurando la sostenibilidad de las poblaciones de plantas.