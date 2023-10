¡No te pierdas el espectacular eclipse lunar parcial mañana por la mañana en Taiwán!

Mañana por la mañana, los residentes de Taiwán y sus islas periféricas tendrán una fantástica oportunidad de presenciar un eclipse lunar parcial, si el tiempo lo permite. La Administración Meteorológica Central (CWA) ha confirmado que el evento celeste se producirá entre las 2 am y las 6:28 am, cuando la Tierra se alinea entre el sol y la luna, obstruyendo parcialmente la iluminación de la luna.

Durante un eclipse lunar, la luz del sol es bloqueada por la Tierra, proyectando su sombra sobre la luna. La CWA explica que la luna experimentará cinco etapas durante este eclipse, y se espera que las primeras cuatro sean visibles en Taiwán.

La etapa inicial, conocida como eclipse penumbral, comenzará a las 2 am. Durante esta fase, la penumbra de la Tierra irá cubriendo gradualmente la superficie de la Luna. Sin embargo, debido a lo borroso y a la escala limitada, puede resultar complicado observarlo sin la ayuda de binoculares o un telescopio.

La segunda etapa, que comienza a las 3:35 am, pone en juego la umbra de la Tierra, oscureciendo la esquina sureste de la luna. A las 4:14 am, la umbra cubrirá la mayor parte de la luna, comprendiendo aproximadamente el 13% de su superficie. Finalmente, a las 4:54 am, el eclipse parcial concluye cuando la umbra de la Tierra ya no oscurece la luna. A las 6:28 am, el eclipse penumbral terminará por completo cuando la Tierra deje de proyectar sombra sobre la Luna.

Lamentablemente, la etapa final del eclipse lunar penumbral, que tendrá lugar desde las 6:03 am en la isla Orchid (Lanyu) hasta las 6:20 am en el condado de Kinmen, no será visible debido a que la luna se pondrá sobre el horizonte occidental.

Para los ávidos observadores de estrellas, marquen en sus calendarios la noche del 7 al 8 de septiembre de 2025. La CWA ha revelado que se producirá un eclipse lunar total durante este tiempo, lo que brindará otra oportunidad extraordinaria para presenciar este impresionante evento astronómico.

¡No olvide preparar sus binoculares o telescopio y cruce los dedos para que el cielo esté despejado para disfrutar del impresionante espectáculo del eclipse lunar parcial mañana por la mañana en Taiwán!

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

P: ¿Qué es un eclipse lunar?

R: Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se alinea entre el sol y la luna, proyectando su sombra sobre la luna.

P: ¿Se puede ver un eclipse lunar a simple vista?

R: Sí, los eclipses lunares se pueden observar a simple vista, aunque la visibilidad y los detalles pueden variar.

P: ¿Cuándo será el próximo eclipse lunar en Taiwán?

R: El próximo eclipse lunar visible desde Taiwán es un eclipse lunar total que ocurrirá del 7 al 8 de septiembre de 2025.

P: ¿Cuáles son las diferentes etapas de un eclipse lunar?

R: Un eclipse lunar consta de varias etapas: eclipse penumbral, eclipse parcial y eclipse total, dependiendo de qué parte de la Luna esté cubierta por la sombra de la Tierra.