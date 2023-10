Comprensión del comportamiento de los electrones en sales fundidas para reactores nucleares avanzados

By

Investigadores del Laboratorio Nacional Oak Ridge del Departamento de Energía y la Universidad de Iowa han logrado avances significativos en la comprensión de cómo interactúan los electrones con las sales fundidas en reactores nucleares avanzados. Simulando computacionalmente la introducción de un exceso de electrones en una sal de cloruro de zinc fundida, los científicos pudieron identificar tres estados que puede adoptar el electrón.

En el primer escenario, el electrón pasa a formar parte de un radical molecular que comprende dos iones de zinc. En el segundo escenario, el electrón se localiza en un único ion zinc. En el tercer escenario, el electrón se deslocaliza y se distribuye de forma difusa sobre múltiples iones de sal. Estos hallazgos son cruciales para predecir el impacto de la radiación en el rendimiento de los reactores alimentados con sal.

Se están considerando los reactores de sales fundidas como posible diseño para futuras centrales nucleares. Por lo tanto, es de suma importancia comprender cómo reaccionan las sales fundidas ante una alta radiación. Los investigadores pretendían arrojar luz sobre el comportamiento de un electrón en contacto con los iones que constituyen una sal fundida.

Si bien el estudio no responde a todas las preguntas, proporciona un punto de partida crucial para una mayor investigación sobre la interacción entre los electrones y las sales fundidas. Los investigadores también creen que las tres especies identificadas formadas por electrones en el corto plazo podrían potencialmente reaccionar para formar especies más complejas durante períodos más largos.

El estudio, titulado “¿Son las sales fundidas a alta temperatura reactivas con el exceso de electrones? Case of ZnCl2”, se publicó en The Journal of Physical Chemistry B. Fue seleccionado como Elección de los Editores de la ACS, lo que indica su potencial para generar un amplio interés público.

Esta investigación se llevó a cabo como parte del Centro de Investigación de la Frontera Energética de Sales Fundidas en Ambientes Extremos (MSEE EFRC) del DOE dirigido por el Laboratorio Nacional Brookhaven. El equipo de investigación planea continuar investigando los efectos de la radiación en otros sistemas salinos. Su investigación computacional se realizó en las instalaciones de los usuarios del DOE, incluido el entorno de computación y datos para la ciencia en el Laboratorio Nacional Oak Ridge y el Centro Nacional de Computación Científica de Investigación Energética en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley.

Comprender el comportamiento de los electrones en las sales fundidas es crucial para el avance de los reactores de sales fundidas. Ayuda a garantizar la seguridad y eficiencia de estos reactores, que se consideran una opción prometedora para la futura generación de energía nuclear.

Fuentes:

– Lawrence Bernard, ORNL