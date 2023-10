By

La abrupta aparición de diversos filos animales durante la Explosión Cámbrica ha planteado durante mucho tiempo un desafío a la evolución darwiniana. Según esta teoría, las novedades biológicas complejas deberían haber surgido gradualmente con el tiempo, con numerosas formas intermedias. Sin embargo, no se han encontrado fósiles de transición en los estratos del Precámbrico tardío que precedieron a la Explosión Cámbrica. El período Ediacárico, que abarca el final del Precámbrico, contiene macrofósiles complejos, pero su relación con los filos de animales del Cámbrico posterior sigue siendo controvertida.

El propio Charles Darwin reconoció esto como una grave objeción a su teoría, señalando la falta de registros de los vastos períodos primordiales que precedieron al estrato cámbrico. La explicación más común para esta ausencia es lo incompleto del registro fósil, lo que sugiere que los ancestros animales debieron haber existido pero no se conservaron fácilmente debido a su pequeño tamaño y cuerpos blandos. Sin embargo, esta hipótesis de artefacto ha sido refutada por descubrimientos recientes de localidades fósiles de Ediacara que podrían haber permitido la preservación de precursores animales pequeños y de cuerpo blando. En cambio, estas localidades sólo produjeron algas fósiles y algunos organismos problemáticos.

Un estudio reciente publicado en Trends in Ecology and Evolution añade más pruebas en contra de la hipótesis de los artefactos. Los paleontólogos dirigidos por Derek Briggs compararon los procesos de fosilización y la geología de los estratos precámbrico y cámbrico y encontraron una ausencia total de animales en las capas precámbricas adecuadas para la preservación. Sugieren una suave limitación máxima de la antigüedad animal hace 789 millones de años. Las condiciones tipo Burgess Shale, que se han propuesto como el entorno propicio para la preservación temprana de los animales, no se han asociado con biotas fósiles que datan de hace 789 millones de años o más.

Los autores del estudio implican que una brecha criogénica en biotas excepcionalmente conservadas puede explicar la aparición abrupta de animales en el futuro. Sin embargo, esta interpretación parece pasar por alto evidencia contradictoria, incluida la ausencia de metazoos o animales bilaterales no controvertidos durante este tiempo. Además, otros estudios han situado la restricción máxima para los primeros animales a una edad aún más temprana, más cerca del comienzo del Cámbrico.

Estos hallazgos desafían los supuestos gradualistas de la evolución darwiniana y contradicen la datación sugerida por los estudios de relojes moleculares. Es importante que los biólogos evolutivos reconozcan y aborden las discrepancias significativas entre los datos empíricos y las predicciones centrales de su teoría.