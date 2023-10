Las nubes de Júpiter revelan un mundo de imágenes

By

La NASA nunca deja de sorprendernos con sus impresionantes descubrimientos espaciales, y esta vez no es diferente. Justo a tiempo para Halloween, la agencia espacial compartió una imagen de las nubes y tormentas de Júpiter que parece inquietantemente una cara. Pero no te dejes engañar, en realidad no es una cara que nos mira desde el planeta más grande de nuestro sistema solar.

Capturada por la JunoCam de la nave espacial Juno, la imagen fue procesada por Vladimir Tarasov utilizando datos disponibles públicamente. Tomada el 7 de septiembre, la nave espacial se encontraba aproximadamente a 4,800 millas de distancia de las nubes de Júpiter. Lo que hace que esta imagen sea particularmente interesante es que muestra las regiones polares de Júpiter, un foco único de la misión de Juno.

La apariencia de una cara es el resultado de la pareidolia, un fenómeno fascinante en el que nuestro cerebro reconoce patrones y caras en objetos o formas aleatorias. No es diferente a ver un perro o un gato en las nubes en un día soleado. Sin embargo, esta imagen en particular tiene un parecido sorprendente con un personaje de un episodio clásico de “The Twilight Zone”.

¡Pero espera hay mas! La misión Juno ha sido un tesoro de imágenes fascinantes y es posible que haya más sorpresas esperando ser descubiertas. Gracias al compromiso de la NASA con la divulgación pública, la cámara JunoCam está dedicada a la ciencia ciudadana, permitiendo al público procesar estas increíbles imágenes utilizando diversas técnicas.

Si tiene curiosidad por explorar más a fondo estas cautivadoras imágenes, puede encontrarlas en el sitio web de la NASA, junto con los datos de la misión Juno. Incluso si no ves más caras, vale la pena maravillarte con la pura belleza y complejidad de las nubes y tormentas de Júpiter.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

P: ¿Qué muestra la imagen de la NASA?

R: La imagen de la NASA muestra nubes y tormentas en Júpiter que se asemejan a una cara.

P: ¿Qué es la pareidolia?

R: Pareidolia es un término científico que describe la tendencia de nuestro cerebro a reconocer caras y patrones en objetos o formas aleatorias.

P: ¿Puedo encontrar más imágenes de la misión Juno?

R: Sí, puedes encontrar más imágenes y datos de la misión Juno en el sitio web de la NASA, como parte de su programa de ciencia ciudadana.