NASA Plus: despega el servicio de transmisión gratuito y sin publicidad

La NASA está lista para revolucionar la forma en que experimentamos la exploración espacial con el lanzamiento de su nuevo servicio de transmisión, NASA Plus. A diferencia de las plataformas de streaming tradicionales, NASA Plus no requiere suscripción y está completamente libre de publicidad. Este innovador servicio brindará a los usuarios acceso a la cobertura en vivo de la NASA ganadora del premio Emmy, así como a una variedad de series de videos originales basadas en las misiones de la agencia.

NASA Plus es parte de la transformación digital más amplia de la organización, que también incluye un sitio web y una aplicación renovados. El servicio tiene como objetivo llevar las maravillas del espacio directamente a los espectadores sin la barrera del costo o los anuncios intrusivos. Con su compromiso de ser ideal para familias y de fácil acceso en la mayoría de las plataformas principales, NASA Plus está preparada para capturar la imaginación de los entusiastas del espacio de todo el mundo.

El momento de NASA Plus no podría ser más perfecto, ya que la agencia se prepara para la misión Artemis II a la Luna en noviembre de 2024. Esta misión histórica marcará la primera vez en 52 años que los astronautas se aventurarán a la superficie lunar. Mientras esperamos con impaciencia este evento monumental, NASA Plus promete ofrecer imágenes e información sorprendentes de la misión, permitiendo a los espectadores maravillarse con las maravillas del espacio.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

P: ¿Cuánto cuesta NASA Plus?

R: NASA Plus es completamente gratuito.

P: ¿Necesito suscribirme a NASA Plus?

R: No, NASA Plus no requiere suscripción.

P: ¿Habrá anuncios en NASA Plus?

R: No, NASA Plus no tiene publicidad.

P: ¿NASA Plus estará disponible en varias plataformas?

R: Sí, NASA Plus pretende ser fácilmente accesible en la mayoría de las plataformas principales.

P: ¿Puedo ver la cobertura en vivo en NASA Plus?

R: Sí, NASA Plus brindará acceso a la cobertura en vivo de la NASA ganadora del premio Emmy.

Fuentes: NASA.gov