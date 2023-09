El astronauta Frank Rubio regresará a la Tierra después de una misión espacial sin precedentes

El astronauta de la NASA Frank Rubio, que ostenta el récord estadounidense de mayor tiempo continuo en el espacio, regresará a la Tierra el 27 de septiembre, concluyendo una misión que duró más de un año en la Estación Espacial Internacional (ISS). Rubio, junto con dos cosmonautas rusos, Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin, quedaron originalmente varados en la órbita terrestre baja debido a una fuga de refrigerante en su viaje planeado a casa, una cápsula Soyuz atracada en la estación espacial, en diciembre de 2022.

Para solucionar el problema, tanto la NASA como la agencia espacial rusa Roscosmos ampliaron la expedición de la tripulación seis meses más. Determinaron que la cápsula con fugas no era apta para llevar a la tripulación a casa, ya que planteaba el riesgo de sobrecalentarse durante el reingreso a la atmósfera terrestre. Como resultado, la tripulación regresará a la Tierra en una cápsula Soyuz de reemplazo que fue enviada vacía.

A lo largo de su misión espacial extendida, Rubio se mantuvo en contacto regular con su familia y contó con el apoyo de su tripulación. Destacó la importancia de encontrar un equilibrio entre trabajo y relajación para mantener su salud mental. La misión de Rubio, que totalizó 371 días consecutivos en el espacio, superó el anterior récord estadounidense establecido por el astronauta Mark Vande Hei en 2021.

A pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones geopolíticas, la NASA y Roscosmos han continuado sus esfuerzos de colaboración en la ISS. La tripulación tomó bien la noticia de su misión extendida y el director del programa de la estación espacial de la NASA, Joel Montalbano, mencionó en broma la posibilidad de volar en helado como recompensa.

Rubio, médico, expresó que no hubiera aceptado la misión si hubiera sabido que lo alejaría de su familia por más de un año. Sin embargo, aprovechó al máximo su tiempo en el espacio realizando investigaciones sobre la combustión, participando en estudios de salud humana y cuidando tomates espaciales como parte de su experimento científico favorito.

Para presenciar la salida de Rubio de la estación espacial, los espectadores pueden sintonizar NASA TV en el sitio web de la agencia el 27 de septiembre. La nave está programada para abandonar el muelle de la estación espacial a las 3:51 am ET, y la cobertura del aterrizaje comenzará a las 6 am ET. .

Fuentes: NASA, Mashable