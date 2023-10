Una misteriosa explosión y un destello de luz asustan a los residentes de Melbourne: un meteoro ingresa a la atmósfera de la Tierra

By

Los residentes del noreste de Melbourne quedaron atónitos el miércoles por la noche cuando un fuerte estallido y un brillante destello de luz iluminaron el cielo. Los expertos creen que este fenómeno fue causado por un meteoro que entró en la atmósfera terrestre y cautivó a los habitantes de Doreen, Mernda, Balwyn y Doncaster.

Las especulaciones sobre el origen del ruido abarcaron desde obras en la carretera y fuegos artificiales hasta truenos o incluso un OVNI. Sin embargo, el Dr. Brad Tucker, astrónomo de la Universidad Nacional de Australia, explicó que la explicación más plausible era un meteoro. Describió los meteoros como fragmentos de asteroides que se desprenden y viajan por el espacio.

Se estimó que el meteoro responsable del espectáculo tenía el tamaño de una pelota de baloncesto, aproximadamente entre 10 y 40 cm de ancho. Viajó a una velocidad asombrosa de alrededor de 20 kilómetros por segundo o 72,000 kilómetros por hora, liberando una cantidad significativa de energía al entrar en la atmósfera terrestre. El Dr. Tucker comparó esta liberación de energía con la de una pequeña bomba nuclear.

Aunque los meteoros de esta naturaleza no son infrecuentes, son difíciles de detectar y predecir. Los científicos trabajan continuamente para mejorar sus métodos de identificación y seguimiento de estos objetos, en particular los más grandes que podrían representar una amenaza para la Tierra. El Dr. Tucker enfatizó la necesidad de vigilancia y estudio de estos eventos para mejorar nuestra comprensión del origen y evolución del sistema solar.

Afortunadamente, no hay por qué entrar en pánico por el impacto de los meteoritos. Sin embargo, es fundamental informar cualquier avistamiento o experiencia de tales eventos a organizaciones como la Organización Internacional de Meteoros o Fireballs in the Sky. Estos informes contribuyen a la investigación científica y proporcionan información valiosa sobre la naturaleza y el comportamiento de los meteoros.

Este reciente incidente en Melbourne no es un caso aislado, ya que fenómenos similares han ocurrido en otras partes de Australia. En agosto, Victoria fue testigo de un misterioso rayo de luz que atravesaba el cielo nocturno y finalmente culminó en un sonido estruendoso. La agencia espacial de Australia confirmó que fue el resultado de la incineración de desechos espaciales. De manera similar, los residentes de Sydney informaron de una explosión inexplicable en 2021, y las autoridades no encontraron pruebas que lo fundamentaran.

En conclusión, la aparición de meteoros no es del todo inusual. Si bien pueden parecer acontecimientos sorprendentes, brindan a los científicos valiosas oportunidades para profundizar en los misterios de nuestro universo. La vigilancia, el estudio y la presentación de informes desempeñan un papel vital a la hora de desentrañar los secretos de estos visitantes celestiales.

