Los residentes de New Hampshire podrán presenciar dos eclipses solares

Los residentes de New Hampshire tendrán la oportunidad de presenciar no uno, sino dos eclipses solares en los próximos meses. El 14 de octubre de 2023 habrá un eclipse solar parcial, seguido de un eclipse solar total el 8 de abril de 2024. Los profesores asociados de la Universidad de New Hampshire, Amy Keesee y John S. Gianforte, junto con Lori Harnois, directora de la División de Desarrollo de Viajes y Turismo, analice estos próximos eventos.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre la Tierra. Esta alineación ocurre cuando la Luna, el Sol y la Tierra están en el mismo plano. La Luna bloquea al menos una parte del Sol, lo que provoca un eclipse solar. El eclipse de octubre será un eclipse parcial, visible en New Hampshire. Sin embargo, el eclipse de abril será un eclipse total, donde la Luna bloqueará completamente toda la luz del Sol durante un cierto período de tiempo. La trayectoria de estos eclipses será diferente: el eclipse de octubre pasará por la parte occidental de los Estados Unidos y el eclipse de abril pasará por la parte norte de New Hampshire.

Para ver estos eclipses de forma segura, existen dos métodos recomendados. La primera es utilizar un proyector estenopeico, donde se coloca un trozo de cartón con un orificio y cubierto con papel de aluminio frente al Sol, proyectando su imagen en una cartulina. El segundo método consiste en utilizar gafas para eclipses solares, que permiten ver directamente el Sol durante las fases parciales del eclipse. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la visión directa del Sol sólo es segura durante el eclipse total, cuando la Luna cubre completamente el Sol. En caso contrario, se deberán llevar gafas.

Los próximos eclipses solares brindan una oportunidad única para que los residentes de New Hampshire sean testigos de primera mano de estos impresionantes eventos celestes. Así que marque sus calendarios y prepárese para ver con seguridad estas maravillas naturales en el cielo.

