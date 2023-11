Embriones desarrollados con éxito en el espacio, abriendo posibilidades de reproducción más allá de la Tierra

By

En un estudio innovador, los científicos japoneses han logrado un hito importante en la exploración espacial: cultivar embriones de ratón en la Estación Espacial Internacional (ISS) y presenciar su desarrollo normal. Este descubrimiento tiene implicaciones importantes, ya que sugiere que la reproducción en el espacio podría ser una posibilidad para los humanos en el futuro.

Dirigidos por el profesor Teruhiko Wakayama del Centro de Biotecnología Avanzada de la Universidad de Yamanashi y un equipo de la Agencia Espacial Aeroespacial de Japón (JAXA), los investigadores enviaron embriones de ratón congelados en un cohete a la ISS en agosto de 2021. Una vez en el espacio, los astronautas los descongelaron con éxito. Los embriones en etapa inicial utilizaron un dispositivo especialmente diseñado y les permitieron crecer en la estación durante cuatro días.

Contrariamente a lo esperado, los embriones se desarrollaron normalmente en condiciones de microgravedad y progresaron hasta convertirse en blastocistos, la etapa crítica en la que las células se diferencian en feto y placenta. Estos hallazgos fueron publicados en línea en la revista científica iScience, enfatizando que la gravedad no tuvo ningún efecto significativo en el desarrollo de los embriones.

Además, los investigadores examinaron el estado del ADN y los genes dentro de los blastocistos después de su regreso a la Tierra. Sorprendentemente, no hubo cambios significativos, lo que indica que el entorno espacial no afectó negativamente al material genético de los embriones. Este descubrimiento refuerza el argumento de que los viajes espaciales de larga duración e incluso la posible colonización de otros planetas pueden no obstaculizar la reproducción humana.

A medida que nos aventuramos más en el espacio y exploramos la posibilidad de establecer colonias humanas en otros cuerpos celestes, comprender la reproducción en entornos de microgravedad se vuelve crucial. Si bien este estudio proporciona una prueba de concepto alentadora, es importante señalar que aún quedan importantes desafíos antes de que la reproducción humana en el espacio pueda convertirse en una realidad.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

P: ¿Qué lograron los científicos japoneses en su estudio?

R: Los científicos japoneses cultivaron embriones de ratón en la ISS y observaron su desarrollo normal, lo que indica el potencial de reproducción humana en el espacio.

P: ¿Las condiciones de microgravedad afectaron el desarrollo de los embriones?

R: No, los embriones se desarrollaron normalmente en condiciones de microgravedad y no hubo cambios significativos en su ADN ni en sus genes.

P: ¿Cuáles son las implicaciones de este estudio?

R: Estos hallazgos sugieren que la reproducción en el espacio podría ser posible para los humanos, lo que tiene implicaciones importantes para los viajes espaciales de larga duración y la posible colonización de otros cuerpos celestes.