Una nueva ley universal de la naturaleza: la evolución se aplica a todos los sistemas complejos

By

Un equipo de científicos y filósofos ha introducido un concepto innovador al que llaman "una ley faltante de la naturaleza". Argumentan que la evolución no se limita a la vida biológica sino que es un proceso fundamental que se aplica a todos los sistemas complejos del universo, desde los cuerpos celestes hasta las estructuras atómicas. El equipo propone la "Ley de la información funcional creciente", que establece que cualquier sistema, vivo o no, evolucionará si diferentes configuraciones se someten a una selección basada en la funcionalidad.

Los investigadores identifican tres características definitorias de los sistemas en evolución: multiplicidad de componentes, diversidad de disposiciones y selección de funciones. Sugieren que estas características son comunes a sistemas complejos en evolución en diferentes campos.

La clave de esta ley universal de la naturaleza reside en el concepto de "selección por función". Los investigadores amplían la teoría de la selección natural de Darwin y clasifican la función en tres tipos distintos: estabilidad, persistencia dinámica y novedad. La función ya no se limita a los rasgos de supervivencia, sino que incluye atributos que contribuyen a la existencia, diversificación y complejidad continua de un sistema.

El estudio ilustra esta teoría con ejemplos de contextos tanto biológicos como no biológicos. Destaca el viaje evolutivo de la vida en la Tierra, desde el surgimiento de la fotosíntesis hasta el desarrollo de comportamientos complejos. Sin embargo, el concepto de evolución se extiende más allá de la vida orgánica. El reino mineral, por ejemplo, exhibe su propio camino evolutivo, donde configuraciones minerales simples han dado lugar a otras cada vez más complejas con el tiempo.

Además, las propias estrellas representan una maravilla evolutiva al forjar elementos más pesados, lo que contribuye a la diversidad y complejidad química del universo.

La investigación enfatiza que la evolución darwiniana es un caso especial dentro de este fenómeno natural más amplio. Sugiere que los principios que impulsan la diversidad de la vida en la Tierra también se aplican a los sistemas inanimados.

Este estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, es un esfuerzo de colaboración que involucra a científicos de diversas disciplinas. Al reconocer la tendencia universal de los sistemas complejos a generar novedad, estabilidad y persistencia dinámica, esta investigación redefine nuestra comprensión de la evolución como una característica inherente de nuestro universo en constante evolución.

Fuentes:

- Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias