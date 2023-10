El impacto de las naves espaciales en la atmósfera superior de la Tierra revelado por los científicos

By

Los científicos han descubierto que los restos de cohetes y naves espaciales que quedan en la atmósfera superior de la Tierra podrían tener un impacto duradero en el clima. Un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences reveló cantidades significativas de aluminio y metales exóticos en la estratosfera de la Tierra. El equipo de investigadores pudo identificar que estos metales raros provienen de la quema de naves espaciales durante la reentrada. Este hallazgo genera preocupación sobre cómo la floreciente industria espacial está afectando la atmósfera superior de la Tierra.

El estudio implicó operar un avión de investigación especial equipado con una herramienta sensible para recolectar aerosoles en la atmósfera. Los datos recopilados indicaron que más de 20 elementos, incluidos litio, aluminio, cobre y plomo, estaban presentes en proporciones coincidentes con las utilizadas en las naves espaciales. Estos metales se encontraron en aproximadamente el 10% de las partículas de ácido sulfúrico, que son esenciales para proteger y amortiguar la capa de ozono.

El creciente número de lanzamientos de cohetes está contribuyendo a la acumulación de estas partículas metálicas en la estratosfera. En 2022, se produjo un récord de 180 lanzamientos de cohetes, y se espera que esta cifra aumente a medida que la industria espacial siga lanzando más satélites y naves espaciales. Los investigadores subrayaron la necesidad de comprender el impacto de los vuelos espaciales tripulados en el planeta, en particular en la capa de ozono, que desempeña un papel crucial en la absorción de la radiación nociva del Sol.

Los hallazgos del estudio resaltan la urgencia de estudiar y comprender los cambios que ocurren en la atmósfera de la Tierra. El impacto de la ocupación humana y las actividades espaciales puede ser más significativo de lo que se imaginaba anteriormente. Es fundamental priorizar la investigación en nuestro planeta para comprender mejor y mitigar las posibles consecuencias de la exploración espacial.

