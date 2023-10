Investigadores desarrollan membranas antibacterianas utilizando estructuras metal-orgánicas

Un equipo de investigadores ha desarrollado y caracterizado membranas antibacterianas utilizando estructuras organometálicas (MOF) incrustadas en una película delgada. Los MOF son complejos metálicos altamente porosos que tienen una amplia gama de aplicaciones, incluida la administración de fármacos y la limpieza ambiental. Sin embargo, comprender cómo funcionan los MOF cuando están integrados en polímeros sigue siendo un desafío.

Los investigadores utilizaron una nueva técnica llamada microscopía electrónica de barrido de haz de iones enfocado criogénico (FIB-SEM) para estudiar la interacción entre los MOF y los polímeros dentro de las membranas. Esta técnica aumenta la estabilidad de los compuestos MOF y proporciona una vista detallada de las partículas.

Se crearon tres membranas diferentes, cada una de las cuales contenía un MOF diferente: CPO-27-Ni, CuBTTri o ambos. Los investigadores descubrieron que los complejos metálicos estaban distribuidos uniformemente por todas las membranas y no se superponían. También descubrieron que las membranas tenían diferentes desencadenantes y respuestas a la hora de liberar óxido nítrico (NO), una molécula con propiedades antibacterianas.

CPO-27-Ni liberó NO rápidamente en respuesta a la humedad, mientras que CuBTTri actuó como catalizador y produjo una liberación sostenida de NO cuando se expuso a una fuente natural de NO en el cuerpo humano. Cuando se combinaron ambos MOF, las membranas lograron un sistema de administración de NO rápido y sostenido.

Los investigadores creen que este sistema de administración de dos fases podría ser útil en dispositivos médicos, proporcionando efectos antibacterianos inmediatos y prevención a largo plazo de la contaminación microbiana. Los hallazgos de este estudio contribuyen a una mejor comprensión de los MOF y sus posibles aplicaciones en diversos campos.

Fuente: Ettlinger R, Vornholt SM, Roach MC, et al. Membranas de matriz mixta de estructura metálica-orgánica mixta: conocimientos sobre la administración catalítica y activada por humedad simultánea de óxido nítrico mediante microscopía electrónica de barrido criogénico. Interfaces ACS Appl Mater. 2023: acsami.3c11283.

Definiciones:

Estructuras metalorgánicas (MOF): complejos metálicos altamente porosos

Polímeros: moléculas grandes compuestas de subunidades repetidas.

Microscopía electrónica de barrido con haz de iones enfocado criogénico (FIB-SEM): una técnica que utiliza criogenia para aumentar la estabilidad de los compuestos MOF y proporciona imágenes detalladas.

Óxido nítrico (NO): una molécula con propiedades antibacterianas que podría tener aplicaciones biomédicas

