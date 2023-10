Un colosal cometa criovolcánico acercándose a la Tierra

Los científicos han informado del descubrimiento de un cometa colosal tres veces el tamaño del Monte Everest que se acerca rápidamente a la Tierra. Sin embargo, no hay motivo de preocupación, ya que el cometa no está en curso de colisión con nuestro planeta. En cambio, se espera que sea visible a simple vista cuando alcance su punto más cercano a la Tierra el 21 de abril de 2024.

Este cuerpo celeste, denominado 12P/Pons-Brooks, está clasificado como un cometa criovolcánico. Este tipo de cometas tienen un núcleo sólido que se extiende por unos impresionantes 18.6 km (30 millas) y están compuestos por una mezcla de hielo, polvo y gases. Cuando el sol calienta el cometa, la presión dentro del núcleo aumenta, lo que hace que el nitrógeno y el monóxido de carbono exploten a través de las grietas en la capa exterior del cometa, creando fragmentos de hielo.

Pons-Brooks ha experimentado un evento explosivo dos veces en un lapso de cuatro meses, lo que le dio una forma distintiva parecida a un cuerno. Algunos observadores incluso han comparado su apariencia con la del Halcón Milenario de la franquicia Star Wars. En términos de tamaño, este cometa es comparable al conocido cometa Halley, que fue visible por última vez sin telescopio en 1954. Pons-Brooks tiene una órbita solar similar de 71 años y, por lo tanto, está clasificado como un 'cometa tipo Halley'. .

A medida que Pons-Brooks se acerque a su punto más cercano a la Tierra en abril de 2024, los observadores del cielo pueden esperar su brillo máximo el 2 de junio de 2024. Después de este encuentro cercano, el cometa continuará su viaje de regreso a los confines del sistema solar. con su próximo regreso previsto en 2095.

Actualmente, el cometa se encuentra dentro de la constelación de Hércules, visible en dirección Este-Noreste, aproximadamente a 36 grados sobre el horizonte. Se esperan más erupciones, potencialmente incluso más importantes, a medida que el cometa continúa su viaje hacia la Tierra.

Aunque Pons-Brooks es impresionante, el cometa volcánico más turbulento de nuestro vecindario cósmico es el 29P/Schwassmann-Wachmann. Este gigantesco cometa, que mide 37 millas de ancho (60 km), orbita alrededor del Sol pasando por Júpiter a una asombrosa velocidad de 26,000 millas por hora. Se cree que entra en erupción unas 20 veces al año y tuvo su erupción más poderosa en 12 años en diciembre de 2022, impulsando aproximadamente un millón de toneladas de criomagma al espacio.

