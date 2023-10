Una luz misteriosa y una explosión escuchadas en el norte de Melbourne dejan a los expertos en busca de respuestas

Los residentes del norte de Melbourne quedaron desconcertados por un brillante destello de luz naranja seguido de una fuerte explosión que se produjo poco antes de las 9 de la noche del miércoles. Las imágenes del incidente se compartieron ampliamente en las redes sociales y capturaron el momento en que un residente de Doreen presenció el fenómeno mientras recuperaba algo de su automóvil. Intrigado por el sonido, se aventuró a salir a la calle para investigar su origen.

Según Sean Scanlon, residente de Doreen, el ruido no se parecía a nada que hubiera oído jamás. "Esto sacudió el suelo y sacó a todos los vecinos de su casa", dijo a 7NEWS. La explosión no se limitó solo a Doreen, ya que los residentes de Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek y Doncaster también informaron haber escuchado una fuerte explosión.

Autoridades y expertos del sector espacial han quedado desconcertados por el suceso, ya que no se detectó actividad de meteoritos en la zona. Geoscience Australia no registró actividad sísmica y la compañía eléctrica AusNet no encontró evidencia de explosiones o daños. El gobierno de Victoria confirmó que no hubo detonaciones no autorizadas en la cantera cercana ni en obras viales en curso.

Esta no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en Victoria. En agosto, se observó en el cielo una bola de luz similar acompañada de un fuerte estallido. Más tarde, la agencia espacial determinó que lo más probable era que se tratara de restos de un cohete ruso Soyuz-2 que reingresaba a la atmósfera terrestre.

La causa de la reciente y misteriosa luz y explosión en el norte de Melbourne sigue siendo desconocida, lo que deja a expertos y residentes buscando ansiosamente respuestas. Las autoridades continúan investigando el incidente para determinar su origen y naturaleza.

