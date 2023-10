La era espacial está dejando su huella en la atmósfera terrestre

By

Un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences revela que la era espacial está teniendo un impacto en la atmósfera terrestre. Los investigadores han encontrado cantidades significativas de metales en aerosoles en la atmósfera, probablemente debido al creciente número de lanzamientos y retornos de naves espaciales y satélites. Esta presencia de metal está alterando la química atmosférica, afectando potencialmente a la capa de ozono y al clima.

Dirigido por Dan Murphy de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el equipo de investigación descubrió más de 20 elementos en proporciones que coinciden con las utilizadas en las aleaciones de las naves espaciales. Observaron que la masa de ciertos metales, como el litio, el aluminio, el cobre y el plomo, provenientes del reingreso de las naves espaciales excedía con creces las concentraciones de estos metales que se encuentran en el polvo cósmico natural. Sorprendentemente, casi el 10% de las grandes partículas de ácido sulfúrico, que ayudan a proteger y amortiguar la capa de ozono, contenían aluminio y otros metales de naves espaciales.

Los científicos estiman que para 2030, hasta 50,000 satélites más podrían alcanzar la órbita. Esto significa que, en las próximas décadas, hasta la mitad de las partículas de ácido sulfúrico estratosférico podrían contener metales provenientes de la reentrada. Aún se desconocen los efectos de esto sobre la atmósfera, la capa de ozono y la vida en la Tierra.

Estudiar la estratosfera es un desafío, ya que es una región donde no viven humanos. Sólo los vuelos más altos ingresan a esta región por un corto período de tiempo. Sin embargo, como parte del Programa de Ciencias Aerotransportadas de la NASA, los científicos utilizan aviones de investigación para recolectar muestras de la estratosfera. Se colocan instrumentos en el cono de la nariz para garantizar que el aire muestreado sea fresco y sin perturbaciones.

La estratosfera es una capa de la atmósfera estable y aparentemente tranquila. También es el hogar de la capa de ozono, un componente crucial para proteger la vida en la Tierra de la dañina radiación ultravioleta. Durante las últimas décadas, la capa de ozono ha estado amenazada, pero se han realizado esfuerzos globales coordinados para repararla y reponerla.

El creciente número de lanzamientos y retornos espaciales es responsable de la introducción de más metales en la estratosfera. A medida que se lanzan cohetes y se despliegan satélites, dejan un rastro de partículas metálicas que tienen el potencial de impactar la atmósfera en formas que los científicos aún están tratando de comprender.

En conclusión, el estudio destaca la necesidad de realizar más investigaciones para determinar las consecuencias exactas de la era espacial en la atmósfera terrestre. Los hallazgos sugieren que la creciente presencia de metales provenientes de naves espaciales y satélites puede tener implicaciones para el clima, la capa de ozono y la habitabilidad general de nuestro planeta.

Fuentes:

– Título: La era espacial está dejando su huella en la atmósfera de la Tierra

– Fuente: Actas de la Academia Nacional de Ciencias