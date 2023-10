SpaceX Falcon 9 lanza con éxito 21 satélites Starlink desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg

Esta mañana temprano, un cohete SpaceX Falcon 9 despegó de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California y puso en órbita con éxito 21 satélites Starlink. Este lanzamiento marca la primera de dos misiones de entrega de Starlink planificadas para el día.

El cohete Falcon 9, propulsado por nueve motores Merlin 1D, despegó a la 1:23 am PDT. Tras el despegue del Complejo de Lanzamiento Espacial 4 Este (SLC-4E), el cohete se embarcó en una trayectoria sureste. Este lanzamiento destaca por ser la misión número 22 realizada por SpaceX desde la Costa Oeste este año, así como el lanzamiento orbital número 75 en 2023 para la compañía.

Un aspecto destacable de esta misión es la reutilización del propulsor de la primera etapa. Este propulsor en particular ha completado 16 vuelos y se ha empleado anteriormente en misiones como Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 y más. Después de la fase de encendido principal, que duró aproximadamente dos minutos y medio, la primera etapa aterrizó con éxito en el barco no tripulado llamado 'Of Course I still Love You' en el Océano Pacífico.

El despliegue de los 21 satélites V2 Mini Starlink está previsto que se produzca aproximadamente una hora después del lanzamiento. Estos satélites son la próxima generación de naves espaciales Starlink, equipadas con antenas mejoradas y paneles solares más grandes. En comparación con sus predecesores, los satélites V2 Mini tienen la capacidad de ofrecer cuatro veces más ancho de banda. El lanzamiento de hoy marca la 28ª vez que se emplea el modelo V2 Mini desde su introducción a principios de este año.

Además de este lanzamiento, otro cohete Falcon 9 despegará hoy más tarde desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. Esta misión transportará una carga útil récord de 23 satélites V2 Mini Starlink, el número más alto que se desplegará en una sola misión.

Está claro que SpaceX continúa logrando avances significativos en su constelación de satélites Starlink, ampliando aún más su cobertura de banda ancha global y allanando el camino para una mejor conectividad a Internet en todo el mundo.

Definiciones:

– Falcon 9: Un cohete orbital de dos etapas desarrollado y fabricado por SpaceX para el transporte de satélites y naves espaciales al espacio.

– Starlink: una constelación de Internet satelital que está construyendo SpaceX y que proporciona cobertura de banda ancha global.

– Base de la Fuerza Espacial Vandenberg: Base de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos ubicada al noroeste de Lompoc, California.

– Lanzamiento orbital: El proceso de enviar un cohete o nave espacial a la órbita alrededor de un cuerpo celeste.

