Un nuevo estudio revela el impacto del alunizaje del Chandrayaan-3 de la India

El histórico alunizaje de la India el 23 de agosto de 2023 ha dejado un importante impacto en la superficie lunar, según revela un reciente estudio publicado en el Journal of the Indian Society of Remote Sensing. El Chandrayaan-3 de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) realizó con éxito un aterrizaje suave en la luna, una hazaña lograda sólo por tres países antes que la India.

El estudio destaca las fotografías capturadas de la misión predecesora, Chandrayaan-2, que mostraron un fenómeno intrigante conocido como "halo de eyección". Parece que cuando el módulo de aterrizaje de Chandrayaan-3 aterrizó, los propulsores dispersaron una enorme columna de polvo lunar, o regolito, en forma de anillo, formando el halo de eyección. Se estimó que este regolito lunar pesaba alrededor de 2.06 toneladas métricas y cubría un área de 1,167 pies cuadrados.

Los científicos que estudian el halo de eyección han identificado las diferencias en la reflectividad de las capas superiores de polvo lunar recién perturbadas, conocidas como epiregolito. Se cree que la exposición del regolito subterráneo debido a la pérdida de cohesión en el epirregolito causó una mayor dispersión fotométrica, lo que resultó en la anomalía reflectante observada alrededor del módulo de aterrizaje.

Chandrayaan-2, aunque no tuvo éxito en su intento de aterrizaje, continuó operando como orbitador, recopilando datos invaluables y fotografías de alta resolución de la superficie lunar. La misión tenía como objetivo lograr el primer aterrizaje cerca de la región del polo sur lunar, una tarea que Chandrayaan-3 logró con éxito.

Curiosamente, la India se suma ahora a los Estados Unidos, la Unión Soviética y China en el prestigioso grupo de naciones que han logrado un aterrizaje suave en la Luna. Sin embargo, más países se están preparando para misiones similares en un futuro próximo. El programa Artemis de la NASA, dedicado a la exploración lunar, prevé financiar varias misiones robóticas, con posibles aterrizajes hasta 2024. La empresa japonesa ispace ya ha intentado un alunizaje, mientras que Rusia está decidida a regresar tras su fallida misión Luna-25.

Los hallazgos de este estudio arrojan nueva luz sobre el impacto y la importancia científica del alunizaje de la India, alimentando aún más el interés global en la exploración lunar y allanando el camino para futuras misiones para desentrañar los misterios del vecino celestial de la Tierra.

