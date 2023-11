Experimente el mantenimiento espacial con transmisión en vivo de astronautas de la NASA en una misión

La NASA transmitirá en vivo una próxima caminata espacial el miércoles 1 de noviembre, mostrando el trabajo de mantenimiento realizado por los astronautas en la Estación Espacial Internacional (ISS). Esta cautivadora exhibición de obra extraterrestre contará con los astronautas de la NASA Loral O'Hara y Jasmin Moghbeli, colaborando en una misión de seis horas y media para reemplazar un rodamiento y retirar una pieza de equipo del exterior de la estación.

El principal objetivo de este esfuerzo de mantenimiento es retirar una caja electrónica llamada Grupo de Radiofrecuencia de una antena de comunicaciones en la ISS. Además, O'Hara y Moghbeli reemplazarán uno de los doce conjuntos de cojinetes nido en una junta rotativa solar alfa. Estas uniones cruciales permiten que los paneles solares de la estación maximicen su absorción de energía ajustando constantemente su ángulo para un seguimiento eficiente del sol durante la órbita de la estación alrededor de la Tierra.

La caminata espacial, inicialmente prevista para el 30 de octubre, tuvo que ser reprogramada debido a una fuga de refrigerante. Para evitar cualquier posible contaminación y garantizar el bienestar de la tripulación, la NASA tomó la decisión de posponer la misión. Esta fuga es la última de una serie de fugas de refrigerante que la ISS ha experimentado en los últimos meses, afectando tanto a la estación como a las naves atracadas.

Para aquellos ansiosos por presenciar el esfuerzo, la NASA transmitirá toda la caminata espacial en vivo en su canal de televisión de la NASA. Puede sintonizar el evento a través del video incrustado arriba o visitando la página de YouTube de la NASA. La cobertura comenzará a las 6:30 am ET (3:30 am PT), y la caminata espacial comenzará poco después a las 8 am ET (5 am PT).

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

P: ¿Cuál es el propósito de la caminata espacial?

R: Los astronautas realizarán trabajos de mantenimiento en la Estación Espacial Internacional, incluida la extracción de una caja electrónica y el reemplazo de un conjunto de cojinetes.

P: ¿Por qué se reprogramó la caminata espacial?

R: La caminata espacial se pospuso debido a una fuga de refrigerante en el módulo ruso Nauka. Fue reprogramado para evitar cualquier posible contaminación.

P: ¿Cómo puedo ver la caminata espacial?

R: La caminata espacial se transmitirá en vivo por NASA TV. Puedes verlo a través del vídeo incrustado o en la página de YouTube de la NASA. La cobertura comienza a las 6:30 a.m. ET (3:30 a.m. PT) el miércoles 1 de noviembre.