El susurro de Pando: Escuchando al gigante tembloroso

Antiguo y vasto, Pando, un solo árbol con 47,000 tallos que brotan de un sistema de raíces compartido en más de 100 acres en Utah, es uno de los organismos vivos más grandes de la Tierra. Con una historia que posiblemente abarca 12,000 años, este colosal álamo temblón ha acumulado más de 6,000 toneladas métricas de vida. Ahora, gracias a las grabaciones lanzadas este año, tenemos la oportunidad de escuchar este magnífico árbol de una manera nunca antes posible.

El artista sonoro Jeff Rice, invitado por Friends of Pando, colocó un hidrófono dentro de un hueco en la base de una rama y lo dejó llegar hasta las raíces del árbol. Para su sorpresa, escuchó un sonido débil que aumentó durante una tormenta, capturando un estruendo bajo y espeluznante. El sonido, como explica Rice, es el resultado de los millones de hojas que hacen vibrar el árbol, pasan a través de las ramas y llegan a la tierra.

Utilizando estas grabaciones, Friends of Pando pretende utilizar el sonido para mapear la compleja red de raíces debajo de la superficie. Lance Oditt, fundador de Friends of Pando, ve el potencial del sonido no sólo para brindar experiencias auditivas hermosas e interesantes, sino también para brindar información invaluable sobre la salud de Pando y su entorno. Estos sonidos sirven como registro de la biodiversidad local y ofrecen una base de referencia que puede medirse frente a los cambios ambientales.

Este enfoque innovador para comprender a Pando puede ayudar a arrojar luz sobre varios aspectos de esta antigua entidad. A través de los datos recopilados, se pueden realizar estudios adicionales sobre el movimiento del agua, la relación entre las ramas, las colonias de insectos y la profundidad de las raíces. Estas investigaciones pretenden revelar más sobre el ecosistema que rodea a Pando, cada vez más amenazado por las actividades humanas y la disminución de los depredadores que mantienen a raya a las poblaciones de herbívoros.

Las grabaciones del susurro de Pando fueron presentadas en la 184ª Reunión de la Sociedad de Acústica de América y sirven como testimonio de la importancia de escuchar los secretos de este gigante tembloroso antes de que se pierdan.

Fuentes: The Guardian, Amigos de Pando