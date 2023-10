Nueva fuente de energía: recolección de electricidad a partir del movimiento molecular

By

Los científicos han descubierto un nuevo enfoque prometedor para generar electricidad aprovechando el movimiento de las moléculas. Si bien la tecnología de la energía de las olas ya ha demostrado ser una fuente eficaz de generación de energía, los investigadores han descubierto ahora que incluso las moléculas en reposo poseen energía inherente que puede aprovecharse.

En un artículo publicado en APL Materials, los investigadores probaron un dispositivo de recolección de energía molecular que captura la energía del movimiento natural de las moléculas en un líquido. Al sumergir nanomatrices de material piezoeléctrico en líquido, los investigadores pudieron convertir el movimiento del líquido en una corriente eléctrica estable. Este avance tiene el potencial de producir una cantidad significativa de energía, dadas las enormes cantidades de aire y líquido que hay en la Tierra.

El dispositivo utiliza óxido de zinc, un material piezoeléctrico, que genera potencial eléctrico cuando experimenta movimiento. Los investigadores compararon el movimiento de las hebras de óxido de zinc con el movimiento de las algas en el océano. La ventaja de este dispositivo es que no depende de ninguna fuerza externa, lo que lo convierte en una fuente de energía limpia revolucionaria. Abre la posibilidad de generar energía eléctrica mediante el movimiento térmico molecular de líquidos, que es fundamentalmente diferente del movimiento mecánico tradicional.

Las aplicaciones de esta tecnología son enormes. Puede utilizarse para impulsar nanotecnologías, como dispositivos médicos implantables. El dispositivo también se puede ampliar a generadores de tamaño completo para la producción de energía a escala de kilovatios. Los investigadores ya están trabajando para mejorar la densidad de energía del dispositivo probando diferentes líquidos, materiales piezoeléctricos de alto rendimiento y nuevas arquitecturas de dispositivos.

Esta investigación innovadora proporciona una vía interesante para generar electricidad que no dependa de fuentes externas convencionales como la energía eólica, hidroeléctrica o solar. La capacidad de aprovechar la energía inherente de las moléculas abre nuevas posibilidades para soluciones energéticas limpias y sostenibles en el futuro.

