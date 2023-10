Revelando los enigmáticos orígenes del universo: nuevos conocimientos sobre su evolución y límites

By

Investigadores de la Universidad Nacional de Australia (ANU) han construido recientemente una descripción innovadora de la historia del universo, que nos proporciona una comprensión integral de su evolución durante los últimos 13.8 millones de años. Sin embargo, este notable estudio introduce una hipótesis intrigante que desafía la noción predominante sobre el origen del universo.

En lugar de una singularidad, el estudio sugiere que el universo pudo haber surgido de un "instanton", una entidad que posee una masa y un tamaño distintos. Esta notable revelación, presentada a través de tramas gráficas innovadoras, arroja luz sobre los misterios que rodean los límites y las transformaciones del universo.

El autor principal, el profesor asociado honorario Charley Lineweaver, enfatiza la motivación principal detrás de la investigación, afirmando el deseo de comprender los orígenes de todos los objetos del universo. Es evidente que desde el momento en que el universo nació en un big bang inmensamente caliente, careció de entidades como átomos, protones, estrellas y galaxias. Sin embargo, a medida que el universo comenzó a enfriarse, estos objetos se condensaron en el fondo abrasador, dando lugar a la extraordinaria diversidad de cuerpos celestes que observamos hoy.

Para ilustrar este complejo proceso de evolución cosmológica, los investigadores utilizaron dos gráficos. El primero aclara la temperatura y la densidad del universo en expansión a medida que se enfriaba gradualmente. Mientras tanto, la segunda trama muestra la masa y el tamaño de cada objeto discernible dentro del universo, lo que da como resultado el gráfico más completo jamás creado.

Curiosamente, el estudio también llama la atención sobre la presencia de regiones prohibidas dentro del gráfico trazado. En estas regiones, los objetos no pueden exceder la densidad de los agujeros negros ni disminuir a tamaños tan minúsculos que la mecánica cuántica oscurece su naturaleza de singularidad. En consecuencia, esto plantea importantes preguntas sobre la naturaleza fundamental de estos objetos esquivos.

Además, los investigadores propusieron que si el universo observable estuviera envuelto en un vacío completo sin nada más allá, nuestro universo se parecería a un gran agujero negro de baja densidad. Sin embargo, nos aseguran que existen razones válidas para creer que este escenario no es el caso, lo que brinda una sensación de alivio en medio de esta intrigante investigación.

El estudio, realizado por investigadores de la ANU, ha sido publicado en The American Journal of Physics, consolidando la importancia y credibilidad de sus hallazgos. Esta innovadora investigación no sólo define nuestra comprensión de los orígenes del universo, sino que también dirige nuestra atención hacia territorios inexplorados, invitando a realizar más investigaciones sobre los misterios que se encuentran más allá del universo observable.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

P: ¿Qué es un instanten?

R: Según el estudio, un instantón es una entidad hipotética con un tamaño y masa específicos que pudo haber catalizado el inicio del universo.

P: ¿Cuáles son las regiones prohibidas discutidas en la investigación?

R: Las regiones prohibidas representan áreas en el gráfico trazado donde los objetos no pueden superar la densidad de los agujeros negros o reducirse a tamaños extremadamente pequeños que desafían la comprensión convencional debido al efecto borroso de la mecánica cuántica.

P: ¿Cómo propone el estudio los límites del universo?

R: El estudio sugiere que si no hubiera nada más allá del universo observable, se parecería a un gran agujero negro de baja densidad.

P: ¿Dónde se publicó el estudio?

R: El estudio fue publicado en The American Journal of Physics.