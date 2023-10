El Dr. Paul A. Vanden Bout recibió la cátedra Karl G. Jansky 2023

By

El Dr. Paul A. Vanden Bout, científico principal, emérito del Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO), ha sido honrado con la cátedra Karl G. Jansky 2023. Este prestigioso premio, establecido por Associated Universities, Inc. (AUI), reconoce a personas que han realizado contribuciones destacadas al campo de la radioastronomía.

La carrera del Dr. Vanden Bout en radioastronomía comenzó después de recibir su doctorado. de la Universidad de California, Berkeley. Desempeñó un papel vital en el desarrollo de la astronomía en longitudes de onda milimétricas en el Observatorio McDonald. De 1985 a 2002, se desempeñó como Director de NRAO, supervisando varios proyectos notables, incluida la finalización del Very Long Baseline Array, el Telescopio Green Bank, el Very Large Array ampliado (ahora Jansky Very Large Array) y el inicio del Atacama. Gran conjunto milimétrico/submilimétrico (ALMA).

ALMA es un proyecto astronómico innovador compuesto por 66 radiotelescopios situados en el desierto chileno. El Dr. Vanden Bout fue director interino de ALMA de 2002 a 2003. También ocupó el cargo de Jefe Interino del Centro Científico ALMA de América del Norte de 2004 a 2005. A pesar de enfrentar desafíos de financiamiento y situaciones inciertas, el Dr. Vanden Bout jugó un papel fundamental para garantizar el éxito del proyecto ALMA.

Además de sus funciones de liderazgo, el Dr. Vanden Bout es autor de casi 100 artículos de investigación y coautor del libro “El telescopio ALMA: la historia de un megaproyecto científico”, publicado por Cambridge University Press en 2023.

El Dr. Vanden Bout pronunciará su Conferencia Jansky, titulada “Astronomía milimétrica en NRAO – Algunos recuerdos personales”, en varios lugares. La conferencia se dará en Charlottesville, VA, el 8 de noviembre, en el Observatorio de Green Bank en Green Bank, WV, el 9 de noviembre, y en Socorro, NM, el 17 de noviembre.

Desde su creación en 1966, la Cátedra Jansky ha reconocido a varias figuras eminentes en el campo de la radioastronomía. Los destinatarios anteriores incluyen premios Nobel como los Dres. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor y Reinhard Genzel. Los destinatarios notables también incluyen a Jocelyn Bell-Burnell, la descubridora del primer púlsar, y Vera Rubin, la descubridora de la materia oscura en las galaxias.

El Observatorio Nacional de Radioastronomía y el Observatorio Green Bank son instalaciones de la Fundación Nacional de Ciencias, operadas por Associated Universities, Inc.

Fuentes:

– Universidades Asociadas, Inc. (AUI)

– Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO)