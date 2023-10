Coincidencia evolutiva: cómo el murciélago de Barbastelle se convirtió en un cazador especializado

By

Un nuevo estudio desafía la creencia arraigada de una carrera armamentista evolutiva entre murciélagos e insectos. El biólogo de la Universidad del Sur de Dinamarca, Lasse Jakobsen, y su equipo se preguntan por qué algunos murciélagos, como el murciélago barbastelle, son significativamente más silenciosos que otros cuando cazan insectos voladores. En lugar de ver esto como una adaptación a la carrera armamentista, los investigadores proponen que la estrategia de caza única del murciélago barbastelle es una coincidencia evolutiva que le permitió convertirse en un cazador especializado.

En el estudio, Jakobsen y sus colegas observaron que la mayoría de los parientes cercanos de la barbastelle son murciélagos recolectores, que comen insectos que se posan en superficies como hojas y ramas. Estos murciélagos son mucho más silenciosos que los murciélagos que cazan insectos en el aire. Esta observación llevó a los investigadores a sugerir que el antepasado de la barbastelle era probablemente un murciélago recolector, y que su capacidad para cazar insectos voladores evolucionó independientemente de la teoría de la carrera armamentista.

Según Jakobsen, el reducido volumen de llamadas del barbastelle no es una adaptación intencionada. Más bien, es una limitación morfológica heredada de sus ancestros murciélagos, que emiten sonidos por la nariz, lo que resulta en llamadas más silenciosas. La barbastelle simplemente no puede producir sonidos más fuertes. Quiso la suerte que esta limitación permitiera al murciélago ocupar un nicho donde caza insectos voladores nocturnos que son hábiles para evitar a otros murciélagos pero que no pueden escuchar los llamados de baja amplitud de la barbastelle.

Este estudio cuestiona la idea predominante de que la estrategia de caza de la barbastelle es una respuesta al oído de los insectos. En cambio, sugiere que la barbastelle cayó en un nicho ecológico especializado debido a sus limitaciones morfológicas, beneficiándose de su técnica de caza excepcionalmente silenciosa.

Esta investigación arroja nueva luz sobre los procesos evolutivos que impulsan las interacciones depredador-presa. Destaca la complejidad de las relaciones ecológicas y los diversos caminos que las especies pueden tomar para explotar nichos ecológicos. Si bien la teoría de la carrera armamentista sigue siendo relevante para muchas interacciones depredador-presa, el caso del murciélago barbastelle enfatiza el papel del azar y la coincidencia en la configuración de la diversidad de la vida en la Tierra.

-

Preguntas más frecuentes (FAQ)

P: ¿Cuál es la hipótesis de la carrera armamentista entre murciélagos e insectos?

R: La hipótesis de la carrera armamentista sugiere que los murciélagos y los insectos evolucionan en respuesta a las estrategias de caza y escape de cada uno, tratando continuamente de burlarse unos de otros.

P: ¿Por qué los murciélagos barbastelle son más silenciosos que otros murciélagos?

R: Los murciélagos Barbastelle son más silenciosos debido a una limitación morfológica heredada de sus ancestros murciélagos recolectores. Emiten sonido por la nariz, lo que resulta en un menor volumen de llamadas.

P: ¿Los murciélagos barbastelle son el resultado de una adaptación a la carrera armamentista?

R: El nuevo estudio cuestiona la idea de que la estrategia de caza del murciélago barbastelle sea una respuesta a una carrera armamentista con los insectos. En cambio, propone que el bajo volumen de llamadas del murciélago es una coincidencia evolutiva que le permitió ocupar un nicho ecológico especializado.

P: ¿Qué es un murciélago rebuscador?

R: Los murciélagos recolectores son murciélagos que atrapan insectos que se encuentran sobre superficies como hojas y ramas, en lugar de cazarlos en vuelo.

P: ¿Cómo cazan los murciélagos barbastelle insectos voladores si son más silenciosos que otros murciélagos?

R: Los murciélagos de Barbastelle cazan insectos voladores que no pueden oír sus llamadas de baja amplitud. Estos insectos son expertos en evitar a otros murciélagos, pero no pueden detectar la técnica de caza única de la barbastelle.