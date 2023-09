Las células humanas siguen un patrón de tamaño y número

By

En un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, investigadores de la Universidad McGill descubrieron un patrón fascinante en las células humanas que parece seguir una simetría matemática consistente en todo el organismo. El estudio revela una relación inversa entre el tamaño de las células y el recuento, lo que sugiere un equilibrio entre estas variables.

El tamaño y el recuento de células desempeñan papeles cruciales en el crecimiento y función del cuerpo humano. Sin embargo, hasta ahora, ningún estudio exhaustivo ha examinado la relación entre estos factores en todo el organismo humano. Para llenar este vacío, el equipo de investigación recopiló datos de más de 1,500 fuentes publicadas para crear un conjunto de datos detallado del tamaño de las células y el recuento de los principales tipos de células.

Los hallazgos del estudio muestran que a medida que aumenta el tamaño de las células, el recuento de células disminuye y viceversa. Esto significa que las células de una determinada clase de tamaño contribuyen por igual a la biomasa celular total del cuerpo. La relación entre el tamaño de las células y el recuento es válida en varios tipos de células y clases de tamaño, lo que indica un patrón consistente de homeostasis.

Los investigadores estiman que un hombre tiene aproximadamente 36 billones de células en su cuerpo, mientras que las mujeres tienen alrededor de 28 billones de células y un niño de diez años tiene alrededor de 17 billones de células. La distribución de la biomasa celular está dominada por las células musculares y grasas, mientras que los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos tienen una influencia significativa en el recuento de células.

Curiosamente, cada tipo de célula mantiene un rango de tamaño característico que permanece uniforme durante todo el desarrollo de un individuo. Este patrón es consistente en todas las especies de mamíferos, lo que sugiere un principio fundamental de la biología celular.

En general, esta investigación arroja luz sobre la intrincada relación entre el tamaño y el recuento de células en el cuerpo humano. Los hallazgos proporcionan información valiosa sobre el desarrollo y funcionamiento de las células, abriendo nuevas vías para una mayor exploración en el campo de la biología.

Fuentes:

– Actas de la Academia Nacional de Ciencias (2023)

– Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra, Universidad McGill, Canadá.