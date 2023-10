Nuevo descubrimiento: revelando los secretos de los alunizajes

By

Cuando el módulo de aterrizaje Vikram de Chandrayaan-3 aterrizó en la superficie de la Luna el 23 de agosto, se desarrolló un acontecimiento notable. A medida que descendió y entró en contacto con el suelo lunar, una cantidad significativa de material lunar fue expulsada al espacio, lo que provocó un sorprendente fenómeno conocido como “halo de eyección”.

Los científicos de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) estimaron que aproximadamente 2.06 toneladas de epirregolito lunar, es decir, la superficie superior del suelo lunar o regolito, fueron expulsadas del lugar de aterrizaje en una superficie de 108.4 m². Este fascinante descubrimiento, documentado en el Journal of the Indian Society of Remote Sensing, ofrece información valiosa sobre el comportamiento de los materiales lunares durante los alunizajes y allana el camino para futuras investigaciones sobre la geología lunar.

Para investigar este fenómeno, los científicos recurrieron a la Cámara Orbitadora de Alta Resolución (OHRC) a bordo del orbitador Chandrayaan-2. Al comparar imágenes pancromáticas detalladas capturadas antes y después del aterrizaje de Vikram, pudieron caracterizar el fascinante "halo de eyección". Esta mancha brillante e irregular rodeaba el módulo de aterrizaje, revelando la fascinante dinámica involucrada en los alunizajes.

Los hallazgos arrojan luz sobre las fuerzas y mecanismos en juego durante el proceso de aterrizaje, proporcionando a los científicos una comprensión más profunda del impacto de los módulos de aterrizaje lunares en la superficie lunar. Además, los científicos estimaron la cantidad de epirregolito lunar expulsado utilizando relaciones empíricas, lo que aumenta nuestro conocimiento sobre las cantidades y el comportamiento de los materiales lunares en tales eventos.

Este nuevo descubrimiento marca un hito importante en la exploración lunar y ofrece una nueva perspectiva sobre la interacción entre las naves espaciales y la superficie de la luna. Abre vías interesantes para futuros estudios, impulsando nuestra comprensión de la geología de la Luna y allanando el camino para misiones lunares más avanzadas.

¿Qué es un 'halo de eyección'?

Un 'halo de eyección' se refiere al área brillante anómala creada alrededor de un módulo de aterrizaje lunar tras el impacto con la superficie de la luna, causado por la eyección de material lunar.

¿Qué es el epirregolito lunar?

El epirregolito lunar se refiere a la capa superior de suelo o regolito que se encuentra en la superficie de la Luna.

¿Cómo se estudió el 'halo de eyección'?

Los científicos utilizaron la cámara de alta resolución Orbiter (OHRC) a bordo del orbitador Chandrayaan-2 para capturar imágenes de alta resolución antes y después del aterrizaje, lo que permitió un análisis detallado del "halo de eyección".

¿Qué impacto tiene este descubrimiento en la exploración lunar?

Este descubrimiento proporciona información valiosa sobre el comportamiento de los materiales lunares durante los alunizajes y mejora nuestra comprensión de las fuerzas y dinámicas involucradas. Abre nuevas vías para la investigación y los avances en geología lunar y planificación de misiones.