Un nuevo estudio revela hallazgos interesantes sobre el alunizaje de Chandrayaan-3

Un estudio reciente realizado por científicos de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) ha revelado detalles fascinantes sobre el histórico aterrizaje lunar del módulo de aterrizaje de Chandrayaan-3, Vikram. El estudio, titulado "Caracterización del halo de eyección en la superficie lunar alrededor del módulo de aterrizaje Chandrayaan-3 Vikram utilizando imágenes OHRC", se publicó en el Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Según el estudio, cuando Vikram aterrizó en la superficie lunar el 23 de agosto de 2023, creó un fenómeno notable conocido como “halo de eyección”. Este halo de eyección se generó cuando el módulo de aterrizaje levantó polvo lunar y creó una mancha brillante a su alrededor durante el descenso y el aterrizaje.

Utilizando imágenes pancromáticas de alta resolución de la cámara de alta resolución Orbiter (OHRC) del orbitador Chandrayaan-2, los científicos compararon las imágenes tomadas antes y después del aterrizaje. Caracterizaron el halo de eyección como una mancha brillante irregular que rodea el módulo de aterrizaje.

El estudio estima que aproximadamente 2.06 toneladas de epirregolito lunar (material de la superficie) fueron eyectadas y desplazadas en un área de 108.4 m² alrededor del lugar de aterrizaje. Este importante desplazamiento de material lunar proporciona información valiosa sobre los procesos geológicos y la composición de la superficie lunar.

El exitoso aterrizaje suave de Chandrayaan-3 en la superficie lunar marcó un logro histórico para la India, convirtiéndose en el cuarto país en aterrizar una nave espacial en la Luna y el primero en aterrizar en la región polar. Desde el aterrizaje, el módulo de aterrizaje Vikram y el rover Pragyan han realizado varias mediciones in situ, confirmando la presencia de azufre en la región y detectando elementos menores.

A pesar de entrar en modo de suspensión después de un día lunar, los esfuerzos por despertar el módulo de aterrizaje y el rover no han tenido éxito hasta el momento. Sin embargo, los datos y hallazgos recopilados durante su período operativo continúan brindando información valiosa sobre nuestro vecino celestial más cercano.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

P: ¿Qué es un halo de eyección?

R: Un halo de eyección es un fenómeno que ocurre durante un aterrizaje lunar cuando se levanta polvo lunar, creando una mancha brillante alrededor del lugar de aterrizaje.

P: ¿Cuánto material lunar fue expulsado durante el aterrizaje de Chandrayaan-3?

R: El estudio estima que aproximadamente 2.06 toneladas de material de la superficie lunar fueron eyectadas y desplazadas en un área de 108.4 m² alrededor del lugar de aterrizaje.

P: ¿Cuáles fueron algunas de las mediciones realizadas por Vikram y Pragyan Rover?

R: Algunas de las mediciones realizadas incluyen confirmar la presencia de azufre en la región y detectar la presencia de elementos menores en la superficie lunar.

