Nuevos hallazgos sobre el halo eyectado de Chandrayaan-3

Los científicos que estudian la misión Chandrayaan-3 han hecho un descubrimiento intrigante sobre el fenómeno del halo de eyección. La cámara de imágenes pancromáticas de alta resolución (OHRC) del orbitador Chandrayaan-2 capturó brillantemente el lugar de aterrizaje del módulo de aterrizaje Vikram, mostrando la formación de un enorme cráter en forma de anillo, que ha sido acertadamente denominado "halo de eyección". Esta innovadora revelación proviene de un estudio publicado en The Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

La misión Chandrayaan-3 aterrizó con éxito en el polo sur lunar el 23 de agosto de 2023, y la zona de aterrizaje designada fue posteriormente bautizada como Shiv Shakti Point para conmemorar la trascendental visita lunar de la India. El reciente estudio arroja nueva luz sobre la composición y las características del suelo lunar, pintando una imagen más clara del fascinante paisaje lunar.

A través de las imágenes pancromáticas de alta resolución de la OHRC, los científicos pudieron capturar imágenes detalladas del halo de eyección, un fenómeno que ocurre cuando los materiales son expulsados ​​con fuerza tras el impacto. Este hallazgo visualmente sorprendente refuerza la destreza tecnológica y la precisión del orbitador Chandrayaan-2, que continúa desentrañando misterios sobre la Luna.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

P: ¿Qué es un halo de eyección?

R: Un halo de eyección se refiere al cráter en forma de anillo que se forma en el lugar de aterrizaje debido a la fuerte expulsión de materiales durante el impacto.

P: ¿Qué tecnología capturó el halo de eyección en la misión Chandrayaan-3?

R: La cámara de imágenes pancromáticas de alta resolución (OHRC) del orbitador Chandrayaan-2 capturó el fenómeno del halo de eyección.

P: ¿Cuándo aterrizó la misión Chandrayaan-3 en el polo sur lunar?

R: La misión Chandrayaan-3 aterrizó el 23 de agosto de 2023.

P: ¿Cuál es el significado del Punto Shiv Shakti?

R: Shiv Shakti Point es el nombre designado para la zona de aterrizaje de la misión Chandrayaan-3, elegida para conmemorar la visita de la India a la Luna.