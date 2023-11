Nuevo avance forense: el pelo de mascotas como clave para resolver delitos

By

Investigadores de la Universidad de Leicester han hecho un descubrimiento sorprendente que podría revolucionar las investigaciones forenses. Según un estudio reciente, el pelo de gato podría suponer un gran avance a la hora de conectar a los delincuentes con las escenas del crimen o incluso con las víctimas. El ADN contenido en una sola hebra de pelo de gato tiene el potencial de establecer un vínculo definitivo entre un sospechoso y el lugar o las personas involucradas en un incidente criminal.

Dado que aproximadamente el 26 por ciento de los hogares en el Reino Unido tienen un gato, es muy probable que se puedan encontrar rastros de estos compañeros felinos en las personas que han estado en contacto con ellos. Esto presenta una oportunidad importante para recopilar pruebas cruciales en casos penales.

Incluso si un perpetrador humano es lo suficientemente cuidadoso como para evitar dejar su propio ADN, la transferencia de pelo de gato desde la escena del crimen puede actuar como un marcador genético único. El cabello contiene ADN distintivo que podría servir como clave para asociar a un sospechoso con una persona o lugar en particular involucrado en el crimen.

El estudio publicado recientemente en Forensic Science International: Genetics detalla una metodología refinada que permite la extracción de una gran cantidad de información de ADN de un solo trozo de pelo de gato. El enfoque innovador del equipo permite el análisis de toda la secuencia del ADN mitocondrial, ofreciendo resultados aproximadamente diez veces más precisos que las técnicas anteriores.

La autora principal, Emily Patterson, estudiante de doctorado en la Universidad de Leicester, explica que si bien el pelo de gato carece de la raíz necesaria para un análisis completo del ADN, los investigadores aún pueden examinar el ADN mitocondrial. Este ADN se transmite de madres a sus crías y se comparte entre gatos emparentados, lo que proporciona información valiosa para pruebas forenses.

En un notable caso de asesinato discutido por el Dr. Jon Wetton, codirector del estudio, la nueva técnica resultó exitosa incluso cuando otros métodos fallaron. Al analizar el ADN del gato, se encontró una rara variante mitocondrial, lo que hizo posible la conexión con el sospechoso. Con este avance, casi todos los gatos tienen un tipo de ADN único, lo que mejora significativamente el poder y la confiabilidad de la prueba.

El pelo de las mascotas no sólo puede ser una valiosa fuente de evidencia en los casos en que no hay ADN humano disponible para el análisis, sino que este método también podría aplicarse a otros animales. En particular, los perros podrían desempeñar un papel crucial a la hora de ayudar en las investigaciones forenses.

Esta innovadora investigación abre interesantes posibilidades para el campo de la ciencia forense, proporcionando una nueva perspectiva sobre cómo el pelo de las mascotas puede servir como herramienta clave para resolver delitos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo se puede utilizar el pelo de gato para conectar a los delincuentes con las escenas del crimen?

El pelo de gato contiene ADN único que puede actuar como marcador genético, proporcionando un vínculo entre un sospechoso y la escena del crimen o las personas involucradas en un incidente criminal.

¿Qué limitaciones existen al analizar el ADN del pelo de gato?

Debido a la falta de raíz del pelo en el pelo de gato, el análisis se limita a examinar el ADN mitocondrial. Este ADN se transmite de madres a sus crías y se comparte entre gatos emparentados.

¿Qué precisión tiene el nuevo método para analizar el ADN del pelo de gato?

La refinada metodología desarrollada por investigadores de la Universidad de Leicester permite el análisis de toda la secuencia del ADN mitocondrial. Este enfoque es aproximadamente diez veces más preciso que las técnicas anteriores que sólo examinaban un pequeño fragmento de ADN.

¿Se puede aplicar esta técnica a otros animales?

Sí, este avance también se puede aplicar a otras especies animales. Los perros, por ejemplo, tienen el potencial de ayudar en las investigaciones forenses de manera similar a como lo hacen los gatos.