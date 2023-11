Exploración del papel de las vesículas extracelulares en la comunicación neuronal y el descubrimiento de fármacos

By

El neurocientífico Dr. Federico Dajas-Bailador, jefe del Laboratorio de Biología de Axones de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, ha estado a la vanguardia de la investigación en biología de axones y sus implicaciones para el descubrimiento de fármacos. En una entrevista reciente, el Dr. Dajas-Bailador compartió su experiencia sobre el papel de los pequeños ARN no codificantes (sncRNA) en la biología de los axones y el impacto potencial en nuestra comprensión de los trastornos neurológicos.

La biología de los axones, que se centra en el desarrollo y mantenimiento de las conexiones neuronales, desempeña un papel crucial en nuestra comprensión del sistema nervioso y la degeneración relacionada con la edad. La investigación del Dr. Dajas-Bailador analiza específicamente el papel de los sncRNA, como los microRNA, en la regulación de la síntesis local de proteínas en los axones. Estos sncRNA desempeñan un papel vital en el control espacio-temporal de la expresión genética, particularmente en áreas distantes como las terminales de los axones.

Uno de los desafíos importantes en la biología de los axones es el obstáculo logístico que plantea la longitud significativa de los axones. Las proteínas deben expresarse en las terminales de los axones, lejos del cuerpo celular, lo que requiere regulación de la traducción y expresión genética descentralizada. Aquí es donde entran en juego los sncRNA, que regulan la expresión genética en los axones e influyen en la función neuronal general.

La colaboración ha sido una fuerza impulsora detrás de la investigación del Dr. Dajas-Bailador. Las colaboraciones con centros centrados en la investigación del dolor y las enfermedades de las neuronas motoras han permitido al laboratorio aprovechar su experiencia en el desarrollo de ARN y neuronas para abordar estas afecciones específicas.

Las implicaciones de la investigación del Dr. Dajas-Bailador en biología de axones y sncRNA se extienden más allá de la neurociencia y la neurología. Comprender la complejidad de las neuronas y el papel de los axones en su funcionamiento ofrece vías potenciales para el descubrimiento de fármacos. Al centrarse en la regulación de la transcriptómica dentro de los axones, los investigadores pueden influir en el funcionamiento de toda la neurona, lo que lleva a enfoques de tratamiento transformadores.

Respecto a la integración de tecnologías emergentes como la IA y el aprendizaje automático, el Dr. Dajas-Bailador reconoce su potencial y las ve como herramientas valiosas para el manejo y procesamiento de big data en el campo de la neurociencia. Aunque la IA aún no se ha integrado completamente en su propia investigación, reconoce su importancia para la extracción eficiente de datos y para cerrar la brecha entre la experiencia en bioinformática y la comprensión biológica.

De cara al futuro, el laboratorio del Dr. Dajas-Bailador está entusiasmado con la exploración del papel de las vesículas extracelulares en la comunicación neuronal. Estas vesículas, que transportan sncRNA y otras moléculas, proporcionan una vía única para estudiar cómo las neuronas interactúan y modulan su entorno. Comprender estas vías de comunicación podría tener implicaciones importantes para las condiciones neurológicas y el descubrimiento de fármacos.

Los aspirantes a investigadores y estudiantes interesados ​​en la neurociencia o campos relacionados deben mantener su pasión por el tema elegido y permanecer dedicados incluso durante períodos de incertidumbre. El Dr. Dajas-Bailador enfatiza que la perseverancia es clave y que el éxito en la investigación puede ser profundamente gratificante.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Qué es la biología de los axones?



R: La biología de los axones es el estudio de cómo las neuronas se desarrollan, se polarizan y establecen y mantienen la conectividad a través de sus axones. Desempeña un papel crucial en la comprensión del sistema nervioso y la degeneración relacionada con la edad.

P: ¿Qué son los pequeños ARN no codificantes (sncRNA)?



R: Los ARN pequeños no codificantes, o sncRNA, son una clase de moléculas de ARN que no codifican proteínas pero que tienen importantes funciones reguladoras dentro de las células. Los ejemplos incluyen microARN, que desempeñan un papel en la regulación de la expresión genética.

P: ¿Cuál es el papel de los sncRNA en los axones?



R: Los ARNnc, en particular los microARN, regulan la síntesis de proteínas local en los axones y desempeñan un papel fundamental en el control espacio-temporal de la expresión genética. Permiten la expresión genética en las terminales de los axones, que están distantes del cuerpo celular de la neurona.

P: ¿Cómo puede la comprensión de la biología de los axones afectar el descubrimiento de fármacos?



R: Al centrarse en la regulación de la transcriptómica dentro de los axones, los investigadores pueden influir en el funcionamiento de toda la neurona. Esto ofrece vías potenciales para el descubrimiento de fármacos y enfoques de tratamiento transformadores para los trastornos neurológicos.

P: ¿Cómo se pueden integrar la IA y el aprendizaje automático en la investigación en neurociencia?



R: La IA y el aprendizaje automático se pueden utilizar para manejar y procesar big data en la investigación en neurociencia. Pueden ayudar en la extracción de datos eficiente y cerrar la brecha entre la experiencia en bioinformática y la comprensión biológica.

(Fuente: [Universidad de Nottingham](https://www.nottingham.ac.uk/))