Uso de relojes atómicos para detectar materia oscura

By

Científicos de la Universidad de Sussex y el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido han propuesto una forma novedosa de detectar ciertas partículas de baja masa que podrían ser parte de la esquiva materia oscura. Se sabe que la materia oscura, aunque no se observa directamente, tiene efectos en el universo que no pueden explicarse con nuestros modelos actuales de física.

Los investigadores sugieren que los relojes atómicos, conocidos por su precisión sin precedentes en el cronometraje, podrían usarse para detectar estas partículas. Los relojes atómicos miden las pequeñas oscilaciones de los átomos en su transición entre estados de energía. Estos relojes podrían detectar cualquier perturbación causada por una partícula de materia oscura ultraligera que interactúa con partículas de materia normal.

El estudio propuso primero modelos teóricos para medir las variaciones en los tiempos de los relojes atómicos. Para validar su enfoque, los investigadores tomaron lecturas de relojes atómicos existentes. El siguiente paso sería montar un experimento en el que se pudieran comparar dos relojes atómicos, siendo uno más susceptible a variaciones en las constantes fundamentales.

En este estudio en particular, se examinaron dos constantes fundamentales: la constante de estructura fina y la relación de masa electrón-protón. Ambas constantes podrían verse alteradas por interacciones con ciertas partículas ultraligeras, como el hipotético axión, que se teoriza como responsable de los efectos de la materia oscura. Al medir la magnitud de estas perturbaciones, se podría indicar potencialmente la presencia de partículas.

Los relojes atómicos tienen aplicaciones de gran alcance más allá del cronometraje. Se han utilizado para estudiar el corrimiento al rojo gravitacional, explorar la física cuántica e investigar formas de transmitir y almacenar información cuántica. Ahora, con la posibilidad de utilizar relojes atómicos como detectores de materia oscura, estos instrumentos podrían abrir un nuevo ámbito de investigación.

Los investigadores enfatizan que sus hallazgos no se basan en teorías preexistentes y que los modelos que han desarrollado tienen la flexibilidad de aplicarse a otros fenómenos inexplicables. El estudio, publicado en el New Journal of Physics, proporciona una vía prometedora para observar y comprender la enigmática materia oscura.

Definiciones:

– Relojes atómicos: Instrumentos que miden el tiempo utilizando las oscilaciones de los átomos a medida que se mueven entre estados de energía, conocidos por su precisión excepcional.

– Materia oscura: Una forma misteriosa de materia que no emite, absorbe ni refleja luz, y cuya existencia se infiere de sus efectos gravitacionales sobre la materia visible.

– Constantes fundamentales: valores que describen las leyes del Universo, como la constante de estructura fina y la relación de masa electrón-protón.

– Axión: Una partícula hipotética que es un candidato potencial para la materia oscura.

Fuentes:

– Universidad de Sussex

– Laboratorio Nacional de Física

– Nueva Revista de Física