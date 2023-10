Hubert Reeves: astrofísico y comunicador científico

By

Hubert Reeves, el astrofísico canadiense-francés que falleció recientemente a la edad de 91 años, no sólo fue un científico célebre sino también un destacado comunicador científico. Nacido en Montreal en 1932, Reeves desarrolló una pasión por la astronomía a una edad temprana, explorando el mundo natural y estudiando las estrellas como astrónomo aficionado. Su fascinación por el cosmos lo llevó a seguir una carrera en astrofísica, obteniendo finalmente un doctorado en la Universidad de Cornell y convirtiéndose en consultor del programa espacial de la NASA.

Reeves era conocido por su capacidad para explicar conceptos científicos complejos al público en general y quería compartir su amor por la ciencia y el universo con una audiencia más amplia. En 1981 publicó un libro titulado “Patience dans l'Azur” (Átomos de silencio: una exploración de la educación cósmica), que se convirtió en un éxito de ventas en Francia y fue traducido a 25 idiomas. El libro recibió elogios por su capacidad para convertir la astrofísica en una saga épica y solidificó la reputación de Reeves como un hábil comunicador científico.

A lo largo de su carrera, Reeves fue autor de más de 40 libros, incluidos varios títulos para niños. Se convirtió en un rostro familiar en la televisión francesa, apareciendo en populares programas de entrevistas literarias y cautivando al público con su salvaje cabello blanco, sus ojos brillantes y su melodioso acento quebequense. Su comportamiento carismático y atractivo lo convirtió en un orador muy solicitado en el mundo francófono, donde llegó a ser conocido como el equivalente francés de Carl Sagan.

Reeves no sólo fue un comunicador científico sino también un destacado ambientalista. Abogó apasionadamente por la protección de la naturaleza y advirtió sobre los peligros de autodestrucción que enfrenta la humanidad. Creía que los humanos no somos la especie elegida y que debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones para asegurar nuestra supervivencia.

Las contribuciones de Hubert Reeves al campo de la astrofísica y la comunicación científica han dejado un impacto duradero. Su capacidad para cerrar la brecha entre el conocimiento científico y el público en general ha inspirado a innumerables personas a reflexionar sobre los misterios del universo y apreciar y proteger el mundo natural.

