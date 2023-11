Nuevas posibilidades: extraer metales preciosos de asteroides

By

Explorando recursos sin explotar

A medida que la demanda de energía limpia sigue aumentando, la necesidad de metales preciosos utilizados en la tecnología moderna, como baterías, paneles solares y piezas de molinos de viento, se vuelve cada vez más crucial. Los métodos tradicionales de minería terrestre han sido objeto de escrutinio debido al aumento de los costos, la contaminación y la alteración de los ecosistemas. Sin embargo, está surgiendo una nueva frontera: la extracción de metales preciosos de los asteroides.

Desbloquear el potencial

Dos evaluaciones económicas recientes publicadas en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences destacan el potencial de la minería espacial. Economistas de diversas instituciones han identificado los desafíos y oportunidades asociados con la minería de asteroides. El gasto en investigación y desarrollo y las políticas que rigen el uso del espacio son los principales obstáculos que obstaculizan el uso de actividades espaciales para el crecimiento económico. Las empresas tienden a priorizar la rentabilidad sobre la difusión del conocimiento, lo que lleva a un progreso limitado.

Superando Barreras

Además, las limitaciones descritas en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre plantean desafíos adicionales. Este tratado internacional prohíbe a las empresas reclamar la propiedad de espacios orbitales específicos alrededor de la Tierra, lo que genera problemas como el desperdicio de espacio y la proliferación de desechos espaciales. La colaboración y la coordinación internacional son cruciales para resolver estos riesgos globales.

Sostenibilidad y crecimiento económico

Por otro lado, investigadores de la Escuela de Minas de Colorado y el Fondo Monetario Internacional han explorado cómo la minería en el espacio podría contribuir al crecimiento sostenible en la Tierra. Su evaluación tuvo en cuenta los costos asociados con la investigación y el desarrollo, el diseño de cohetes, la construcción y el equipo necesario para extraer metales de los asteroides.

Una gran cantidad de recursos

Los asteroides presentan un tesoro escondido de metales y materiales. Estos cuerpos celestes varían en composición, desde cuerpos ricos en volátiles hasta cuerpos metálicos con altas concentraciones de metales raros, incluidos oro, plata, platino, hierro y níquel. Ciertos asteroides pueden contener depósitos ricos en platino que son significativamente más abundantes que los que se encuentran en las minas terrestres. Este valioso potencial ha atraído una gran atención a la minería espacial.

Bajando las barreras

Los costos cada vez menores del acceso al espacio están alimentando el interés en la minería espacial. Los avances tecnológicos, como los cohetes reutilizables y una mayor potencia informática, han llevado a una reducción de los precios de lanzamiento y una mayor participación comercial en las actividades espaciales. Empresas privadas como Blue Origin y SpaceX han logrado reducir el costo de los lanzamientos de cohetes, haciendo más factible el concepto de minar asteroides o la Luna.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué la minería espacial se considera una alternativa a los métodos de minería tradicionales?

Los métodos tradicionales de minería terrestre enfrentan desafíos como el aumento de los costos, la contaminación y la alteración de los ecosistemas. La minería espacial ofrece una alternativa al aprovechar los abundantes recursos que se encuentran en los asteroides.

¿Cuáles son los desafíos asociados con la minería espacial?

La minería espacial enfrenta obstáculos como el gasto en investigación y desarrollo, las políticas que rigen el uso del espacio y las limitaciones descritas en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. La colaboración y la coordinación internacional son necesarias para abordar estos desafíos.

¿Qué tipos de metales preciosos se pueden encontrar en los asteroides?

Los asteroides contienen una variedad de metales, incluidos oro, plata, platino, hierro y níquel. Además, algunos asteroides pueden tener altas concentraciones de metales del grupo del platino, como rodio, rutenio, paladio, osmio, iridio y platino.

¿Cómo se está reduciendo el coste del acceso al espacio?

Los avances tecnológicos, como los cohetes reutilizables y una mayor potencia informática, han reducido significativamente el costo del acceso al espacio. Empresas privadas como Blue Origin y SpaceX han desempeñado un papel clave para hacer que la minería espacial sea más viable económicamente.