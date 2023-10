Un nuevo estudio sugiere que los asteroides ultradensos pueden contener elementos superpesados

By

Un estudio reciente ha descubierto que ciertos asteroides ultradensos de nuestro sistema solar podrían estar compuestos de elementos superpesados ​​que nunca se han observado en la Tierra. Estos asteroides tienen una densidad mucho mayor que la materia convencional que se encuentra en nuestro planeta, lo que hace que su composición sea única e intrigante para los científicos.

Un ejemplo es el asteroide 33 Polyhymnia, ubicado en el cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter. La densidad de Polyhymnia es tan extrema que no se puede comparar con nada en la Tierra. Esto ha llevado a los investigadores a creer que él y otros asteroides similares podrían estar compuestos de tipos de materia no descubiertos que no pueden explicarse mediante la física convencional.

El estudio, realizado por Johann Rafelski y sus colegas de la Universidad de Arizona, se centró en objetos compactos ultradensos (CUDO). Estos cuerpos astronómicos tienen una densidad de masa mayor que la del osmio, que es el elemento natural más denso de la Tierra. Los investigadores proponen que los asteroides como Polyhymnia pueden estar compuestos de elementos con números atómicos superiores a 118, que nunca antes se habían observado.

El estudio, que ha sido aceptado para su publicación en el European Physical Journal Plus, sugiere que puede haber una "isla de estabilidad nuclear" alrededor del número atómico 164, donde podrían existir elementos superpesados. Aunque los elementos más allá del número atómico 118 son actualmente teóricos e inestables, se espera que la densidad de estos elementos aumente más abajo en la tabla periódica.

Si se confirma que ciertos asteroides del cinturón de asteroides contienen elementos inalcanzables, podrían convertirse en futuros objetivos de misiones mineras. La posibilidad de obtener elementos superpesados, incluso aquellos que actualmente son inestables o no observados, desde dentro de nuestro propio sistema solar es una perspectiva apasionante.

En conclusión, este estudio destaca la existencia potencial de elementos superpesados ​​en asteroides ultradensos, lo que podría proporcionar información importante sobre la composición de nuestro sistema solar y abrir nuevas vías para futuras exploraciones y extracción de recursos.

