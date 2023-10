El cometa criovolcánico rumbo a la Tierra: 12P/Pons-Brooks

By

Un enorme cometa criovolcánico conocido como 12P/Pons-Brooks se dirige actualmente hacia la Tierra. Este cometa, tres veces el tamaño del Monte Everest, entró en erupción recientemente el 5 de octubre, marcando su segunda explosión en los últimos cuatro meses.

Lo que hace único a este cometa es su composición. Según Dailymail, 12P/Pons-Brooks está compuesto de hielo, polvo y gases, que crean un fenómeno similar a la carbonatación en una botella de bebida gaseosa. Se estima que el núcleo sólido del cometa tiene un diámetro de 18.6 km (30 millas) y, cuando el sol lo calienta, la presión se acumula en el interior hasta que se produce una explosión, liberando restos congelados a través de fracturas en la capa del núcleo.

Durante la explosión más reciente, los observadores notaron que la coma, la nube de gas que rodea el núcleo, parecía tener "cuernos". Aún se desconoce la razón exacta de esta forma de cuerno, pero los expertos creen que puede deberse a la forma peculiar del respiradero criovolcánico y a algún tipo de bloqueo que hace que el material sea expulsado en un patrón de flujo único. Algunos incluso han comparado la apariencia del cometa con la nave espacial Millennium Falcon de Star Wars.

A pesar de su aterradora trayectoria y forma, no existe una amenaza inmediata de un “impacto profundo” por parte de 12P/Pons-Brooks. El cometa no será visible a simple vista hasta que pase cerca de la Tierra en 2024, y no regresará a nuestras proximidades hasta 2095. Sin embargo, si el cometa continúa explotando, puede atraer más atención en los próximos años.

12P/Pons-Brooks es uno de los 20 cometas conocidos con volcanes de hielo activos y fue identificado por primera vez por Jean-Louis Pons en julio de 1812.

