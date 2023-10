La NASA rastrea el asteroide 2023 TG14 cuando pasa por la Tierra a corta distancia

By

La NASA ha proporcionado recientemente nueva información sobre la próxima aproximación del asteroide 2023 TG14 a la Tierra. Este asteroide, con el nombre designado de Asteroide 2023 TG14, se encuentra actualmente viajando hacia nuestro planeta y se espera que pase por allí el 26 de octubre. La NASA ha estado monitoreando de cerca su órbita utilizando una combinación de satélites y telescopios, como NEOWISE y Pan-STARRS.

Se prevé que el asteroide 2023 TG14 se acerque más a la Tierra a una distancia de 1.5 millones de kilómetros. Se mueve a una velocidad de aproximadamente 24,153 kilómetros por hora mientras sigue su órbita. Este asteroide en particular pertenece al grupo Apolo de asteroides cercanos a la Tierra, que se caracterizan por sus semiejes mayores más grandes que los de la Tierra.

Si bien la proximidad de esta roca espacial puede preocupar a algunos, la NASA asegura que no representa ninguna amenaza. Con un ancho de apenas 77 pies, no está clasificado como objeto potencialmente peligroso. Para ponerlo en perspectiva, el tamaño del asteroide es comparable al de un avión. Además, este no es su primer encuentro con la Tierra, ya que anteriormente pasó a una distancia de 4.1 millones de kilómetros el 16 de octubre de 1917.

En cuanto a futuros encuentros, el asteroide 2023 TG14 tendrá otro acercamiento cercano el 24 de octubre de 2024, a una distancia de aproximadamente 2.5 millones de kilómetros. A través de la observación y la investigación continua, los científicos pretenden obtener una mejor comprensión de estos objetos celestes y sus trayectorias. Al estudiar sus estructuras internas y distribuciones de peso, se pueden obtener conocimientos valiosos que podrían ayudar en futuras misiones espaciales, como las misiones DART (Prueba de redirección de doble asteroide).

Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Qué es el asteroide 2023 TG14?

El asteroide 2023 TG14 es un asteroide cercano a la Tierra que actualmente se encuentra en camino hacia la Tierra y se espera que se acerque el 26 de octubre de 2023.

¿Qué tamaño tiene el asteroide 2023 TG14?

Según la NASA, el asteroide 2023 TG14 tiene aproximadamente 77 pies de ancho, un tamaño similar al de un avión.

¿Es el asteroide 2023 TG14 una amenaza para la Tierra?

No, el asteroide 2023 TG14 no está clasificado como objeto potencialmente peligroso y no representa ninguna amenaza para la Tierra.

¿El asteroide 2023 TG14 volverá a pasar por la Tierra en el futuro?

Sí, se espera que el asteroide 2023 TG14 tenga otro acercamiento cercano a la Tierra el 24 de octubre de 2024, a una distancia de aproximadamente 2.5 millones de kilómetros.