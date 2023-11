Nuevo asteroide se acerca a la Tierra hoy

By

La NASA ha anunciado que un asteroide se dirige actualmente hacia la Tierra y se espera que pase por el planeta hoy. El asteroide, denominado Asteroide 2023 UZ3, ha llamado la atención de los astrónomos a medida que se acerca a la órbita de nuestro planeta. A diferencia de los asteroides anteriores, este no ha sido clasificado como "Objeto Potencialmente Peligroso", pero su tamaño es sorprendentemente similar al asteroide de Chelyabinsk que causó daños importantes en Rusia en 2013.

Los astrónomos detectaron el asteroide que se acercaba utilizando el equipo de monitoreo avanzado de la NASA, incluidos telescopios como NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 y Catalina Sky Survey. Estas herramientas son cruciales para rastrear y observar objetos cercanos a la Tierra (NEO), que incluyen asteroides y cometas.

El tamaño del asteroide 2023 UZ3 es notable, ya que mide aproximadamente 59 pies de ancho. Para ponerlo en perspectiva, es tan grande como una casa normal. Sin embargo, a pesar de su tamaño, no representa ningún peligro inmediato para la Tierra. El asteroide pasará a una distancia de alrededor de 1 millón de kilómetros, lo que puede parecer relativamente cercano pero sigue siendo una distancia segura.

Los científicos también han identificado que el asteroide 2023 UZ3 pertenece al grupo Apolo de asteroides cercanos a la Tierra (NEA). Los asteroides Apolo tienen semiejes mayores que los de la órbita de la Tierra. Llevan el nombre del asteroide Apolo de 1862, que fue descubierto en la década de 1930.

El acercamiento de este asteroide en particular a la Tierra es un evento significativo, ya que es la primera vez que se observa acercándose a nuestro planeta. Aunque no se prevén más aproximaciones en el futuro cercano, los astrónomos continuarán monitoreando su trayectoria y recopilando datos para ampliar nuestra comprensión de estos cuerpos celestes.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Es el asteroide 2023 UZ3 una amenaza para la Tierra?

No, el asteroide no ha sido clasificado como "objeto potencialmente peligroso" y no representa ningún peligro inmediato.

2. ¿Qué tamaño tiene el asteroide 2023 UZ3?

El asteroide mide aproximadamente 59 pies de ancho, lo que lo hace aproximadamente del mismo tamaño que una casa promedio.

3. ¿Qué es el grupo Apolo de asteroides cercanos a la Tierra?

Los asteroides Apolo son un grupo de NEA que tienen semiejes mayores más grandes que la órbita de la Tierra. Llevan el nombre del asteroide Apolo de 1862, descubierto en la década de 1930.

4. ¿Se observa este asteroide acercándose a la Tierra por primera vez?

Sí, según el CNEOS de la NASA, esta será la primera vez que se observe el asteroide 2023 UZ3 acercándose a la Tierra.