El nuevo vehículo suborbital Shepard de Blue Origin permanece en tierra durante más de un año

By

El vehículo suborbital New Shepard de Blue Origin ha estado en tierra durante más de un año desde su último lanzamiento en septiembre de 2022. Durante ese lanzamiento, el propulsor reutilizable de primera etapa del vehículo experimentó un problema y se estrelló, mientras que la cápsula desplegó su sistema de escape de emergencia y aterrizó de forma segura. con todas sus cargas útiles de investigación intactas. Una investigación realizada por Blue Origin reveló que la boquilla del motor BE-3PM de la primera etapa sufrió un fallo termoestructural, lo que provocó una desalineación del empuje y la terminación prematura de la misión.

En marzo, Blue Origin anunció las medidas correctivas que estaba implementando, que incluían cambios de diseño en la cámara de combustión y parámetros operativos para abordar los problemas de temperatura de la boquilla y de la racha caliente. La compañía expresó sus expectativas de volver pronto a volar y relanzar el mismo conjunto de 36 cargas útiles de investigación. Sin embargo, han pasado 5.5 meses desde la actualización y New Shepard aún no ha despegado.

Si bien Blue Origin no ha proporcionado actualizaciones significativas sobre el estado de New Shepard o un cronograma para su regreso al vuelo, su principal competidor, Virgin Galactic, ha lanzado con éxito cuatro misiones de pasajeros utilizando su avión espacial VSS Unity durante este período. Virgin Galactic tiene ahora ocho misiones espaciales tripuladas, dos más que Blue Origin. Aunque ambas compañías pretenden ofrecer a los clientes una experiencia de ingravidez de corta duración y un vistazo de la Tierra desde el espacio, VSS Unity permanece en órbita durante un período significativamente más largo, de 60 a 90 minutos, en comparación con los 10 a 12 minutos de New Shepard.

Blue Origin sigue comprometido a resolver los problemas técnicos con New Shepard y regresar a volar lo antes posible. La mayor duración de los vuelos de Virgin Galactic puede darles una ventaja competitiva en el mercado del turismo espacial suborbital para quienes buscan una experiencia más amplia más allá de los límites de la atmósfera terrestre.

Definiciones:

– Vehículo suborbital: Nave espacial diseñada para llegar al espacio pero no alcanzar una órbita estable alrededor de la Tierra.

– Propulsor de primera etapa reutilizable: La etapa inicial de un cohete que proporciona la mayor parte de la propulsión durante el lanzamiento y puede recuperarse y reutilizarse para misiones posteriores.

– Anomalía: Una desviación del comportamiento esperado o normal.

– Motor BE-3PM: El motor utilizado en la primera etapa del vehículo New Shepard de Blue Origin.

Fuentes: Blue Origin, Virgin Galactic