Nuevo artículo: Las misteriosas y melodiosas explosiones rápidas de radio

Las ráfagas de radio rápidas (FRB), esas enigmáticas ráfagas de ondas de radio de milisegundos de duración procedentes del espacio profundo, se han vuelto un poco más extrañas. Los FRB son un rompecabezas cósmico que ha fascinado a los astrónomos desde su descubrimiento en 2007. Estos intensos estallidos de energía pueden liberar en una fracción de segundo tanta energía como la que genera el Sol en un año entero. Sin embargo, su origen sigue siendo un misterio.

En un estudio reciente publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, los científicos hicieron un descubrimiento intrigante en torno a un FRB repetido denominado FRB 20220912A. Utilizando el Allen Telescope Array (ATA) del Instituto SETI con sede en California, los investigadores observaron 35 ráfagas de esta fuente en particular en un lapso de dos meses.

El patrón distintivo observado en FRB 20220912A se destaca de otros FRB repetidos conocidos. Cada ráfaga exhibió una caída notable en la frecuencia central, creando un efecto de “silbido de deslizamiento celestial”. Cuando los investigadores convirtieron las señales en audio usando un xilófono, las notas altas correspondieron al inicio de las ráfagas, mientras que las notas bajas concluyeron la secuencia.

La ausencia de un patrón discernible en el momento de cada ráfaga aumenta el misterio que rodea a los FRB. Investigaciones anteriores han identificado patrones en algunos FRB repetidos, pero el FRB 20220912A parece desafiar estas expectativas. Según la Dra. Sofia Sheikh, autora principal del estudio, el descubrimiento de este nuevo patrón en los FRB confirma propiedades conocidas e introduce otras nuevas.

Con cada observación de un FRB, los científicos obtienen nuevos conocimientos, pero también encuentran más preguntas. Los astrónomos creen que los magnetares, restos altamente magnetizados de estrellas muertas, pueden ser una posible fuente de FRB. Sin embargo, también se han sugerido como posibles causas las colisiones entre estrellas de neutrones densas o enanas blancas. Continúa la búsqueda de una explicación integral de los FRB.

Este estudio marca un hito importante ya que es el primero en utilizar el renovado Allen Telescope Array. Las actualizaciones continuas del conjunto permitirán a los astrónomos no sólo observar el comportamiento de los FRB en diferentes frecuencias, sino también detectar señales más débiles, descubriendo más secretos de estos fenómenos cósmicos. En palabras del Dr. Sheikh, “los nuevos telescopios con capacidades únicas, como el ATA, pueden proporcionar un nuevo ángulo sobre misterios destacados de la ciencia FRB”.