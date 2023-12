Un nuevo planeta desafía la comprensión tradicional de la formación planetaria

Investigadores de la Universidad Penn State han hecho un descubrimiento sorprendente que desafía las teorías existentes sobre cómo se forman los planetas. El equipo ha encontrado un planeta, llamado LHS 3154b, que tiene más de 13 veces el tamaño de la Tierra, orbitando una estrella llamada LHS 3154 que es significativamente más pequeña y más fría que nuestro Sol.

La relación de masa entre LHS 3154b y su estrella anfitriona es 100 veces mayor que la de la Tierra y el Sol, lo que lo convierte en el planeta más grande jamás descubierto orbitando una estrella enana ultrafría. Este hallazgo ha dejado desconcertados a los científicos planetarios, ya que contradice los modelos actuales de formación de objetos celestes.

Suvrath Mahadevan, profesor Verne M. Willaman de Astronomía y Astrofísica en Penn State, expresó sorpresa por el descubrimiento. Dijo: "No esperaríamos que existiera un planeta tan pesado alrededor de una estrella de tan baja masa".

Las teorías tradicionales proponen que después de que se forma una estrella, el gas y el polvo que la rodean se acumulan para formar un disco protoplanetario, lo que eventualmente conduce a la creación de planetas durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, el disco alrededor de LHS 3154 carece de masa sólida suficiente para sustentar la formación de un planeta como LHS 3154b.

El equipo de investigación utilizó el Habitable Zone Planet Finder (HPF), un espectrógrafo astronómico especializado desarrollado en Penn State, para realizar este descubrimiento innovador. El HPF está diseñado para detectar planetas que orbitan alrededor de estrellas frías y que probablemente contengan agua líquida.

Detectar planetas que orbitan alrededor de estrellas más frías es más fácil que aquellos alrededor de estrellas como nuestro Sol porque la mayor proximidad de los planetas a sus estrellas más frías genera señales más fácilmente detectables en sus espectros. Mahadevan comparó este fenómeno con estar más cerca de una fogata para recibir su calor.

El descubrimiento de LHS 3154b ha brindado una oportunidad única para probar las teorías existentes sobre la formación de planetas. Mahadevan afirmó: "Esto es exactamente para lo que construimos HPF: descubrir cómo las estrellas más comunes de nuestra galaxia forman planetas y encontrar esos planetas".

Este hallazgo innovador enfatiza la gran cantidad de cosas que aún se desconocen sobre el universo y desafía a los científicos a reevaluar su comprensión de los complejos procesos detrás de la formación planetaria.

