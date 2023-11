Wahoo kaj Zwift Anoncas Alĝustigojn de Turbo Trejnisto, Kreante Unikan Merkatan Pozicion

By

Wahoo kaj Zwift, du ĉefaj markoj en la bicikla industrio, faris signifajn ĝustigojn al siaj turbotrejnaj gamoj, markante interesan evoluon en sia rilato. En koneksa movo, Wahoo anoncis konstantajn prezojn por ĝiaj Kickr Core kaj Kickr Snap turbo-trejnistoj, ofertante al klientoj pli atingeblajn eblojn por endoma trejnado.

Antaŭe kun prezo de 699 £, la Kickr Core nun estas disponebla por 449.99 £ kiel memstara produkto, kongruante kun la prezo de Zwift's Hub, inteligenta trejnisto, kiu estis en la centro de kortuma kazo de patenta malobservo inter la du markoj en 2022. Aldone, Wahoo ofertas la Kickr Core kunigitan kun unujara abono al Zwift kontraŭ £ 549.99, ofertante allogan pakaĵon por tiuj, kiuj serĉas plibonigi sian endoman trejnadon.

Zwift, aliflanke, forigis la Zwift Hub Classic de sia vendejo, lasante nur la inteligentan trejniston Hub One disponebla por aĉeto. Ĉi tiu movo, konfirmita kiel konstanta de Zwift, permesas al la marko plifaciligi siajn produktajn proponojn kaj koncentriĝi sur la Hub One, kiu venas kun la noviga Cog and Click-kompleto. La Klako estas sendrata Bluetooth-du-butona ŝovilo, kiu provizas virtualan movon kun alĝustigebla rezisto, plibonigante la endoman bicikladon.

Kun la forigo de la Hub Classic, estas klare, ke kaj Wahoo kaj Zwift elprenas unikajn merkatajn poziciojn. La Kickr Core kaj la Hub One kunekzistos en la merkato, proponante al klientoj apartajn eblojn sen rekta konkurado inter la markoj.

Por plifortigi ilian partnerecon, Zwift ankaŭ vendos la Wahoo Kickr Core en sia retejo, vastigante ĝian haveblecon tra diversaj merkatoj. Klientoj en Usono, UK, EU kaj Kanado povas atendi trovi la Kickr Core sur la retkomerca platformo de Zwift, kun havebleco en Aŭstralio kaj Japanio baldaŭ.

En konkludo, la lastatempaj alĝustigoj al la turbotrejnaj gamoj de Wahoo kaj Zwift kreas interesan merkatan dinamikon. Ĉar ambaŭ markoj daŭre novigas kaj kunlaboras, biciklantoj povas atendi plibonigitan endoman biciklan sperton kun pli atingeblaj kaj teknologie progresintaj elektoj por elekti.

Oftaj Demandoj (Demandoj)

1. Kio estas turbo-trejnistoj?

Turbo-trejnistoj estas aparatoj uzitaj fare de biciklantoj por konverti siajn regulajn biciklojn en senmovan endoman trejnan ekipaĵon. Tiuj trejnistoj permesas al biciklantoj simuli subĉielajn rajdkondiĉojn kaj trejni endome.

2. Kio estas Zwift?

Zwift estas populara interreta trejna platformo, kiu miksas virtualan realecon kaj multiludantan videoludadon por provizi unikan endoman bicikladon. Ĝi permesas al biciklantoj rajdi kaj konkuri kun aliaj en virtuala mondo.

3. Kio estas la Kickr Kerno?

La Kickr Core estas inteligenta trejnisto produktita de Wahoo. Ĝi ofertas al biciklantoj realisman kaj mergan endoman trejnadon per reproduktado de la sento de rajdado sur la vojo.

4. Kio estas la Hub One?

La Hub One estas inteligenta trejnisto evoluigita de Zwift. Ĝi estas parto de la vicigo de Zwift de novigaj endomaj bicikladaj produktoj kaj prezentas la Cog and Click-ilaron, kiu plibonigas la ŝanĝan sperton dum endomaj veturoj.