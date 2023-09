Universala Normo: La Graveco de Materio por Inteligentaj Hejmaj Aparatoj

By

Havi inteligentan hejmon povas esti oportuna kaj kontentiga, sed ĝi ofte venas kun la ĝeno trakti malsamajn normojn por diversaj aparatoj. Ĉi tio signifas plurajn nabojn, programojn kaj komplikajn aranĝajn procezojn. Matter, nova teknologia normo por inteligentaj hejmaj aparatoj, celas solvi ĉi tiun problemon disponigante universalan normon, al kiu ĉiuj aparatoj povas aliĝi.

En inteligenta hejma aranĝo, vi eble havas ampolojn de unu kompanio, ŝtopiloj de alia, akvuma sistemo de malsama marko kaj klimatiziloj de ankoraŭ alia. Ĉiu el ĉi tiuj produktoj povas postuli sian propran nabon kaj apon, kaj ili povas uzi malsamajn konekteblecnormojn kiel Zigbee, Z-wave kaj Ha-low. Ĉi tiu fragmenta aranĝo povas esti maloportuna kaj konfuza por uzantoj.

Materio serĉas unuigi la inteligentan hejman ekosistemon proponante ununuran normon, kiun ĉiuj aparatoj povas adopti. Kun Matter, vi povas uzi unu hejman kontrolon laŭ via elekto, ĉu ĝi estas SmartThings, Google Home, Apple HomeKit aŭ Alexa. Ĉiuj Matter-konformaj aparatoj funkcios perfekte kun via elektita nabo, forigante la bezonon de pluraj programoj kaj naboj tra via hejmo.

Krom simpligi aranĝon kaj kontrolon, Materio ankaŭ alportas aliajn avantaĝojn. Materiaj aparatoj ankoraŭ povas funkcii eĉ kiam la interreto malfunkcias ĉar ili povas konektiĝi al via loka reto. Scenoj kaj aŭtomatigoj, kiujn vi agordis, daŭre funkciigos glate, certigante, ke via inteligenta hejmo restas funkcia eĉ en eksterrete. Ĉi tiu funkcio distingas Materion de multaj aliaj inteligentaj hejmaj sistemoj.

Matter 1.0 estis publikigita pasintjare, kaj estontaj ĝisdatigoj plue vastigos ĝiajn funkciojn kaj aparato-kongruon. La vojmapo inkluzivas subtenon por larĝa gamo de aparatoj, inkluzive de hejmaj aparatoj kiel vakuaj robotoj, laviloj, sekigiloj kaj fridujoj. Plej gravaj ludantoj en la inteligenta hejma industrio jam engaĝiĝis adopti Materion, igante ĝin vaste akceptita normo.

Por ekzistantaj aparatoj, ekzistas malsamaj scenaroj. Iuj aparatoj povas ricevi programajn ĝisdatigojn per wifi por igi ilin kongruaj kun Matter. Naboj, anstataŭ individuaj aparatoj, estos ĝisdatigitaj por labori kun Matter, do vi eble ankoraŭ bezonos konservi viajn ekzistantajn nabojn. Iuj Zigbee-aparatoj ankaŭ povus ricevi ĝisdatigojn por kongruo. Aliaj aparatoj daŭre funkcios kun siaj ekzistantaj sistemoj.

Por plene akcepti la avantaĝojn de Matter, oni rekomendas aĉeti novajn inteligentajn aparatojn kun Matter-subteno. Dum vi akiras novajn produktojn, vi povas iom post iom anstataŭigi malnovajn per aparatoj konformaj al Materio, fine kreante plene integran kaj harmonian inteligentan hejman sistemon.

