Kial mi ne povas konstante forigi programojn de mia iPhone?

En la mondo de saĝtelefonoj, la iPhone sendube fariĝis simbolo de novigo kaj komforto. Kun sia eleganta dezajno kaj uzant-amika interfaco, ĝi kaptis la korojn de milionoj tra la mondo. Tamen, ekzistas unu aspekto de la iPhone, kiu lasis multajn uzantojn gratante siajn kapojn - la malkapablo konstante forigi programojn.

Kiam vi forigas aplikaĵon de via iPhone, eble ŝajnas, ke ĝi malaperis por ĉiam. Sed fakte, ĝi ne estas tute forigita de via aparato. Anstataŭe, ĝi estas simple kaŝita de vido kaj movita al la sekcio "Aplika Biblioteko" aŭ "Aĉetita" de via aparato. Ĉi tio signifas, ke la programo ankoraŭ okupas valoran stokan spacon en via iPhone, eĉ se vi ne plu uzas ĝin.

Do kial vi ne povas konstante forigi programojn de via iPhone? La respondo kuŝas en la dezajnofilozofio de Apple. Apple kredas doni al uzantoj la kapablon facile reinstali programojn, kiujn ili antaŭe elŝutis, sen devi denove trairi la App Store. Tenante registron de viaj elŝutitaj programoj, Apple certigas, ke vi povas rapide aliri ilin kiam ajn vi bezonas ilin.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Ĉu mi povas konstante forigi programojn de mia iPhone?

R: Dum vi ne povas konstante forigi programojn de via iPhone, vi povas kaŝi ilin de vido kaj forigi ilin de via hejma ekrano.

Q: Ĉu kaŝitaj programoj ankoraŭ okupos stokan spacon en mia iPhone?

R: Jes, kaŝitaj programoj ankoraŭ okupos stokan spacon en via iPhone. Tamen, ili ne estos videblaj sur via hejma ekrano.

Q: Ĉu mi povas tute forigi programojn de mia iPhone?

R: Jes, vi povas tute forigi programojn de via iPhone restarigante vian aparaton al ĝiaj fabrikaj agordoj. Tamen, ĉi tio forigos ĉiujn datumojn de via aparato, do certigu konservi viajn gravajn informojn antaŭ ol daŭrigi.

Dum la nekapablo konstante forigi programojn de via iPhone povas esti frustranta por iuj uzantoj, estas grave kompreni la rezonadon de Apple malantaŭ ĉi tiu dezajna elekto. Tenante rekordon de viaj elŝutitaj programoj, Apple celas provizi perfektan uzantan sperton kaj certigi, ke vi povas facile aliri viajn plej ŝatatajn programojn kiam ajn vi bezonas ilin. Do, la venontan fojon, kiam vi ekscios vin, kial vi ne povas konstante forigi programojn de via iPhone, memoru, ke ĉio estas parto de la grandioza plano de Apple plifaciligi vian vivon.