La Nerakonta Rakonto de la Unuaj Virinaj Astronaŭtoj de Ameriko: Rompante Barojn kaj Atingante Novajn Altojn

En "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts", Loren Grush esploras la vojaĝon de ses eksterordinaraj virinoj kiuj frakasis la vitran plafonon en la vira dominata mondo de kosmoesploro. Grush defias la dominan rakonton de blanka maskla domineco en la kosmovetkuro kaj elstarigas la signifajn kontribuojn de tiuj virinoj, kiuj estis parto de la unua klaso de NASA se temas pri inkludi inojn.

Grush temigas la vivojn de Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, kaj Shannon Lucid. Ĉi tiuj virinoj aliĝis al la astronaŭtokorpoj de NASA en 1978 kaj estis celkonsciaj atingi altecojn kiuj antaŭe estis malpermesitaj al ili.

"La Ses" donas rigardon al iliaj instigoj kaj hezitoj, ofertante sciojn pri la momentoj, kiam ĉiu virino rimarkis, ke ŝi povas peti iĝi astronaŭto. Grush priskribas ilian selektprocezon kiel signifan paŝon direkte al diverseco, kvankam la klaso daŭre estis ĉefe kunmetita de blankuloj.

La libro ankaŭ alfrontas la defiojn kiujn tiuj virinoj alfrontis, inkluzive de seksisma amaskomunikila atento, ŝovinisma konjekto pri enamiĝo kaj sekso en la spaco, kaj la lukto por ekvilibrigi personan kaj profesian vivon. Grush donas ekzemplojn de ilia rezistemo kaj persistemo fronte al malfeliĉo, kiel ekzemple la batalo de Ride por protekti ŝian privatecon kaj menshigienon meze de amaskomunikila ekzamenado.

"La Ses" ankaŭ elstarigas la decidajn rolojn luditajn de ĉampionoj por diverseco ene kaj ekstere de NASA. Ruth Bates Harris, oficisto de NASA, kuraĝe kritikis la agentejon pro ĝia manko de diverseco. La Merkuro 13, grupo de virinoj kiuj spertis rigorajn provojn en la fruaj 1960-aj jaroj por pruvi ke ili estis kapablaj esti astronaŭtoj, ankaŭ ricevas rekonon.

Grush asimilas la ĉiutagajn spertojn de la astronaŭtoj, rivelante la surprize sekularajn aspektojn de ilia laboro. Ili testis kosmokostumojn, manovris robotajn brakojn kaj navigis la kompleksaĵojn de laboro kun viraj kolegoj, kiuj montris pinup-kalendarojn sur siaj oficejopordoj.

Dum la libro ne estas sen danĝero kaj tragedio, Grush emfazas la kuraĝon kaj persistemon kiuj transcendas sekson kaj rason. La Challenger-katastrofo funkcias kiel memoriga memorigilo de la riskoj enecaj en kosmoesploro, kaj la finfina ofero farita fare de Resnik.

Kun skrupula esplorado kaj alloga rakontado, "La Ses" pligrandigas nian komprenon pri la spaca vetkuro kaj defias tradiciajn nociojn pri kiu povas aparteni al "la tuta familio de la homaro".

Fonto: The New York Times