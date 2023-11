By

Kiel Walmart unue estis nomita?

En la sfero de podetalaj gigantoj, Walmart staras alta kiel unu el la plej rekoneblaj nomoj en la industrio. Kun siaj vastaj butikoj kaj diversaj produktaj proponoj, ĝi fariĝis bonkonata nomo por milionoj da aĉetantoj tutmonde. Sed ĉu vi iam scivolis kiel Walmart nomiĝis kiam ĝi unue malfermis siajn pordojn? Ni enprofundiĝu en la historion de ĉi tiu podetala gigante kaj malkovru ĝiajn humilajn komencojn.

Walmart, kiel ni konas ĝin hodiaŭ, ne ĉiam estis nomita sub tiu nomo. La firmao estis fondita fare de Sam Walton en 1962 kaj estis komence nomita "Walton's Five and Dime." Tiu nomo reflektis la koncepton de la butiko de ofertado de larĝa gamo de produktoj je pageblaj prezoj. La unua butiko estis malfermita en Rogers, Arkansaso, kaj ĝi rapide akiris popularecon inter lokaj aĉetantoj.

Ĉar la komerco disetendiĝis kaj pli da butikoj estis malfermitaj, Sam Walton realigis la bezonon de ŝanĝo en markado. En 1969, la firmao estis remarkita kiel "Walmart." La nova nomo estis kombinaĵo de "Walton" kaj "Mart", kiu estis ofta mallongigo por grandmagazenoj tiutempe. Tiu ŝanĝo reflektis la vizion de la firmao de iĝi nacia podetalisto kun fokuso sur rabatprezigado.

OFTAJ DEMANDOJ:

D: Kial Sam Walton ŝanĝis la nomon de la kompanio?

R: Sam Walton ŝanĝis la nomon de la firmao al Walmart por reflekti ĝian ambicion fariĝi nacia podetalisto kaj emfazi ĝian devontigon oferti rabatajn prezojn.

Q: Kiam malfermiĝis la unua Walmart-butiko?

R: La unua Walmart-butiko estis malfermita en 1962 en Rogers, Arkansaso.

Q: Kion signifas "Mart" en la nomo Walmart?

R: "Mart" estas ofta mallongigo por grandmagazenoj. En la kunteksto de Walmart, ĝi signifas la fokuson de la firmao sur ofertado de larĝa gamo de produktoj.

D: Kiel Walmart kreskis de siaj humilaj komencoj?

R: Walmart kreskis per kombinaĵo de strategia ekspansio, efika administrado de provizoĉeno kaj senĉesa fokuso sur malaltaj prezoj. La firmao iom post iom malfermis pli da butikoj trans Usono kaj poste disetendiĝis internacie.

Hodiaŭ, Walmart fariĝis tutmonda podetala giganto kun miloj da butikoj tutmonde. Ĝia nomo estas sinonimo de oportuno, pagebleco kaj vasta elekto de produktoj. Dum ĝiaj humilaj komencoj kiel Walton's Five and Dime povas esti malproksima memoro, la heredaĵo de la vizio de Sam Walton vivas en la podetala imperio kiu estas Walmart.