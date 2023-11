Kio estas la diferenco inter Walmart kaj Walmart?

En surpriza turno de eventoj, du podetalaj gigantoj kun la sama nomo aperis en la merkato, kaŭzante konfuzon inter konsumantoj. Walmart, la konata usona multnacia podetala korporacio, nun trovas sin dividi la spoton kun alia unuo kiu havas la sama nomo. Sed kio precize estas la diferenco inter ĉi tiuj du Walmart-unuoj? Ni plonĝu en la detalojn.

Walmart Corporation:

La unua kaj pli konata Walmart estas la fama podetala korporacio fondita de Sam Walton en 1962. Kun ĝia ĉefsidejo en Bentonville, Arkansaso, Walmart Corporation funkciigas vastan reton de hiperbazaroj, rabataj magazenoj kaj nutraĵvendejoj tutmonde. Ĝi estas konata pro sia larĝa gamo de produktoj, konkurencivaj prezoj kaj ampleksa ĉeesto interrete kaj eksterrete.

Walmart Inc.:

La dua Walmart estas relative nova ludanto en la merkato. Walmart Inc. estas kanada teknologia kompanio, kiu ofertas novigan e-komercan platformon. Ĝi celas revolucii la podetala industrio provizante senjuntan interretan butikumadan sperton per sia retejo kaj movebla programo. Dum ĝi dividas la saman nomon kiel la amerika podetala giganto, Walmart Inc. estas sendependa unuo kun neniu alligiteco al Walmart Corporation.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Ĉu Walmart Corporation kaj Walmart Inc. rilatas?

R: Ne, Walmart Corporation kaj Walmart Inc. estas apartaj estaĵoj sen rilato aŭ aliĝo.

Q: Ĉu mi povas aĉeti ĉe Walmart Corporation kaj Walmart Inc.?

R: Jes, vi povas aĉeti ĉe ambaŭ entoj. Walmart Corporation funkciigas fizikajn butikojn, dum Walmart Inc. ofertas interretan butikumadplatformon.

Q: Ĉu la produktoj kaj prezoj estas la samaj ĉe ambaŭ Walmart-entaĵoj?

R: La produktaj proponoj kaj prezoj povas varii inter Walmart Corporation kaj Walmart Inc. Estas konsilinde kontroli la retejon de ĉiu ento aŭ viziti iliajn respektivajn butikojn por precizaj informoj.

Q: Ĉu Walmart Inc. planas vastigi siajn operaciojn?

R: Kiel kreskanta teknologia kompanio, Walmart Inc. planas vastigi siajn operaciojn kaj atingi pli da klientoj en la estonteco.

En konkludo, dum ambaŭ entoj kunhavas la nomon "Walmart", ili estas apartaj kaj apartaj unu de la alia. Walmart Corporation estas la bone establita podetala giganto, dum Walmart Inc. estas kanada teknologia kompanio celanta revolucii la podetala industrio per sia reta platformo. Do, la venontan fojon kiam vi aŭdos iun mencii Walmart, nepre klarigu al kiu Walmart ili aludas, ĉar la diferenco inter la du estas grava.