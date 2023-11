Kio okazas kiam vi malŝaltas ĉelajn datumojn?

En la hodiaŭa hiper-koneksa mondo, saĝtelefonoj fariĝis esenca parto de nia ĉiutaga vivo. Ni fidas je ili por komunikado, distro kaj aliro de informoj survoje. Unu el la ĉefaj trajtoj, kiuj tenas nin konektitaj, estas ĉelaj datumoj. Sed ĉu vi iam scivolis, kio okazas kiam vi malŝaltas ĉelajn datumojn en via aparato? Ni esploru la implicojn de ĉi tiu ago.

Kiam vi malŝaltas ĉelajn datumojn en via inteligenta telefono, vi esence fortranĉas ĝian aliron al interreto per via poŝtelefona provizanto. Ĉi tio signifas, ke vi ne povos foliumi la retejon, uzi interretajn programojn aŭ ricevi puŝajn sciigojn, kiuj postulas interretan konekton. Tamen, estas grave noti, ke malŝalti ĉelajn datumojn ne influas vian kapablon fari aŭ ricevi vokojn kaj tekstmesaĝojn, ĉar ĉi tiuj servoj funkcias per malsama reto.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Ĉu mi povas ankoraŭ konekti al la interreto sen ĉelaj datumoj?

R: Jes, vi ankoraŭ povas konekti al la interreto uzante Wi-Fi se ĝi disponeblas. Wi-Fi permesas al via aparato konektiĝi al loka reto, kiel via hejma aŭ oficeja interreto, provizante aliron al la interreto sen fidi ĉe ĉelaj datumoj.

D: Ĉu mi ankoraŭ ricevos mesaĝojn kaj sciigojn?

R: Jes, vi ankoraŭ ricevos mesaĝojn kaj sciigojn kondiĉe ke vi havas aktivan Wi-Fi-konekton. Aplikoj kiel WhatsApp, Facebook Messenger kaj retpoŝtaj klientoj ankoraŭ povas funkcii kondiĉe ke vi estas konektita al Wi-Fi.

Q: Kio pri GPS kaj lokaj servoj?

R: GPS kaj lokservoj ankoraŭ povas funkcii sen ĉelaj datumoj. Ĉi tiuj servoj dependas de satelitaj signaloj por determini vian lokon, do vi ankoraŭ povas uzi navigadaplikojn kiel Google Maps aŭ trovi vian vojon uzante GPS eĉ kun ĉelaj datumoj malŝaltitaj.

Konklude, malŝalti ĉelajn datumojn en via inteligenta telefono limigas vian aliron al interreto per via poŝtelefona provizanto. Tamen, vi ankoraŭ povas konektiĝi al interreto uzante Wi-Fi kaj daŭre uzi iujn funkciojn kaj apojn, kiuj ne dependas de ĉelaj datumoj. Do, se vi serĉas konservi uzadon de datumoj aŭ simple volas malkonekti de la interreta mondo provizore, malŝalti ĉelajn datumojn povas esti utila elekto.