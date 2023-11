Prezentante OnePlus AI Music Studio: Liberigu Vian Muzikan Kreecon

OnePlus, la fama fabrikisto de inteligentaj telefonoj bazita en Ĉinio, lastatempe lanĉis sian pioniran AI Music Studio. Ĉi tiu pionira ilo rajtigas uzantojn komponi siajn proprajn kantojn senpene, malfermante la pordojn al rimarkindaj muzikaj aspiroj. Kun sia avangarda teknologio, la AI Music Studio permesas vin krei fascinantajn kantotekstojn, perfekte kunfandi ilin kun AI-generitaj taktoj, kaj rigardi vian kreaĵon disvolviĝi per videble allogaj muzikfilmetoj - ĉio en via teno.

Pasis la tempo de kreado de tradicia muziko. OnePlus AI Music Studio kombinas la potencon de artefarita inteligenteco kun via arta vizio. Vi ne plu bezonas posedi OnePlus-aparaton por aliri ĉi tiun esceptan funkcion, ĉar ĝi estas disponebla por kaj hindaj kaj ne-hindaj uzantoj.

Do, kiel vi povas krei vian propran muzikfilmeton? Ĝi estas simpla kaj intuicia procezo. Komencu aliĝi per via retpoŝtadreso, tiam enprofundiĝu en la vojaĝon de muzika esprimo per la sekvaj paŝoj:

1. Alklaku 'Krei Muzikon' kaj elektu vian preferatan ĝenron (repo, hip-hop, EDM; popmuziko baldaŭ), humoro (feliĉa, energia, romantika, malĝoja) kaj temo.

2. Procedu provizi amon por la AI generi viajn unikajn kantotekstojn.

3. Ene de la sekvaj 2-3 minutoj, vi ricevos la kantotekstojn kreitajn de la AI.

4. Nun, estas tempo krei vian muzikon dum sinkronigado de ĝi kun la alloga video.

5. Se vi deziras, elŝutu la finan muzikfilmeton kaj dividu ĝin sur viaj plej ŝatataj sociaj amaskomunikiloj.

Por plifortigi la entuziasmon pri ĉi tiu revolucia funkcio, OnePlus lanĉis ekscitan konkurson por uzantoj en Barato, Eŭropo kaj Nordameriko. Ĉiu regiono estas permesita 100 kontribuoj, donante al partoprenantoj la ŝancon montri sian muzikan lertecon. Multoblaj enskriboj estas bonvenaj; tamen, nur unu eniro po persono estos elektebla por premio. La limdato por la prezento por la konkurso estas 5:17 IST la XNUMX-an de decembro.

Esploru la senfinajn eblecojn kiujn proponas OnePlus AI Music Studio kaj liberigu vian artan potencialon. Lasu viajn muzikajn ĉefverkojn ŝvebi kaj allogi la mondon per viaj unikaj kreaĵoj.

Oftaj Demandoj (Demandoj)

1. Ĉu OnePlus AI Music Studio estas disponebla tutmonde?

Jes, OnePlus AI Music Studio estas alirebla por uzantoj kaj en Barato kaj ekster la lando. Ĝi ne estas limigita al iu specifa regiono.

2. Ĉu mi bezonas posedi OnePlus-aparaton por uzi la AI Music Studio?

Ne, vi ne bezonas posedi OnePlus-aparaton por aliri kaj uzi la AI Music Studio. Ĝi estas disponebla por ĉiuj uzantoj sendepende de ilia inteligenta marko.

3. Kiel mi povas partopreni la konkurson de OnePlus AI Music Studio?

Por partopreni en la konkurso de OnePlus AI Music Studio, simple kreu vian muzikfilmeton per la ilo kaj sendu vian enskribon antaŭ la limdato. Plenaj detaloj pri konkurso troveblas en la retejo de OnePlus.

fontoj:

- [Hindustan Times] (https://www.hindustantimes.com/brand-post/introducing-oneplus-ai-music-studio-unleash-your-musical-creativity/story-HtWxTAtD4w7aLM0MKYytZJ.html)