La Nova One UI Watch 5 Ĝisdatigo Prezentas Universalajn Gestojn por Plibonigita Smartwatch Kontrolo

La plej nova ĝisdatigo de One UI Watch 5 de Samsung alportas revolucian funkcion nomitan Universalaj Gestoj, vastigante la koncepton uzi vian inteligentan horloĝon per gestoj. Dum Rapidaj Lanĉaj gestoj jam estis konataj al uzantoj de Galaxy Watch, Universalaj Gestoj ofertas malsaman nivelon de kontrolo super via inteligenta horloĝo.

Universalaj Gestoj funkcias kiel alirebla ilo, provizante plenan kontrolon de via inteligenta horloĝo per gestoj. Dum tuŝaj kontroloj ankoraŭ estos preferitaj de plej multaj uzantoj, Universalaj Gestoj estas mirinda ilo por individuoj kun manaj vundoj aŭ handikapoj.

Ebligi Universalajn Gestojn estas simpla. Sur via Galaxy Watch funkcianta One UI Watch 5, aliru la Agordojn-menuon, iru al "Alirebleco", klaku "Interagado kaj lerteco", sekvita de "Universalaj gestoj" kaj ŝaltu la funkcion. Alternative, vi povas ebligi ĝin per la aplikaĵo Galaxy Wearable sur via konektita inteligenta telefono.

Por kompreni kiel funkcias Universalaj Gestoj, paŝo post paŝo estas disponebla lernilo kiam vi unue ebligas la funkcion. Post kiam finite, vi povas ŝanĝi de tuŝ-bazita navigado al Universalaj Gestoj turnante vian pojnon de flanko al flanko dufoje. Pinĉaj gestoj kaj fermi vian manon en pugnon estas uzataj por movi markilon (fokusindikilo) tra la uzantinterfaco kaj simuli ekranfrapetojn sur reliefigitaj UI-elementoj, respektive.

Aldone, Universalaj Gestoj permesas al uzantoj aliri Ago-menuon fermante sian manon en pugnon dufoje. Ĉi tiu menuo provizas butonojn por rulumi, malfermi la rapidan panelon, redakti horloĝajn vizaĝojn, aliri la keston de la aplikaĵoj kaj pli.

Uzantoj havas la flekseblecon por personecigi la funkciojn de gestoj, ŝanĝi la koloron de la markilo, modifi kursorajn skanajn agordojn, redakti la Ago-menuon, ĝustigi rapidojn kaj sentemojn, kaj pli. Ĉi tiuj agordoj povas esti facile ĝusteblaj sur la inteligenta horloĝo aŭ per la Galaxy Wearable-aplikaĵo.

La ĝisdatigo de One UI Watch 5 estas nuntempe disponebla en la serio Galaxy Watch 6, kun lanĉoj por la vicoj Galaxy Watch 4 kaj Galaxy Watch 5 en elektitaj regionoj. Samsung daŭre vastigas haveblecon al pli da merkatoj, plibonigante la sperton pri inteligenta horloĝo kun Universalaj Gestoj.

fontoj:

- Ĝisdatigo de Samsung One UI Watch 5: Universalaj Gestoj. (nd). Prenite de [fonto]