Prezentante Super: La Vera-Blua Aŭstralia Lager de Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., metia bierfarejo bazita en Subiaco, Okcidenta Aŭstralio, ĵus rivelis sian lastan kreaĵon: Super, vera blua aŭstralia lager. Inspiri de tempo kiam mendi bieron signifis elekti inter plenforta biero aŭ mezforta goldie, Super omaĝas la simplecon kaj nostalgio de tiu epoko.

Super verŝas puran oran nuancon kun malavara kapo, tentante bier-entuziasmulojn per sia invita aspekto. Sur la nazo, la biero fanfaronas pri klara malta aromo, rememoriga pri la tapiŝoj en la malantaŭa ĉambro de la ikoneca koncertmuzika ejo de Perto, The Grosvenor, reen en la 1990-aj jaroj. La komenca gluto ofertas glatan kaj kontentigan sperton, sed baldaŭ transiras al rava ekvilibro de malta amareco kaj krispa finaĵo.

Ĉi tiu tinnie, aŭ enlatigita biero, jam faris sian markon en la loka biersceno, gajnante arĝentan medalon ĉe la 2023-datita Perth Royal Beer Show. Ĝia rekono estas tre meritita konsiderante sian kapablon transporti bierŝantojn reen al la oraj tagoj kiam Swanny, aŭ Swan Gold mezforta, regis supere.

Kun alkoholo laŭ volumeno (ABV) de 4.2 procentoj, Super ankaŭ estas ideala por kunhavigi kun amikoj, revenigante la kamaradecon ofte asociitan kun dividado de trinkaĵo. Prezigita je proksimume $ 23 por kvar-pako, ĉi tiu tinnie ne nur estas gusto de nostalgio sed ankaŭ bonega valoro por metia biero-entuziasmuloj.

Do, se vi sopiras al la malnovaj tagoj, kiam bierelektoj estis pli simplaj kaj la fokuso estis sur kvalito kaj tradicio, Super de Golden West Brewing Co. devus esti sur via radaro. Levu glason al aŭstralia metio kaj ĝuu ĉi tiun veran bluan lager, kiu gajnis solidan takson de 3.5 WA-sunsubiroj el 5.

fontoj:

– Golden West Brewing Co. (bierfareja retejo)

- Perth Royal Beer Show (bierkonkurso)

Difinoj:

– Tinnie: Termino uzata en Aŭstralio por rilati al ladskatolo da biero.

– ABV: Alkoholo laŭ Volumo, norma mezurado uzata por indiki la alkoholenhavon en trinkaĵo.